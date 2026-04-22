◆ＪＥＲＡセ・リーグ 巨人５―１中日（２２日・前橋）

中日のドラフト２位・桜井頼之介投手（東北福祉大）が３回４失点（自責３）で、プロ３度目の先発でも初勝利をつかめなかった。「チームに対して役割を果たせなかったことをすごく悔しく思います。四球から打たれる、毎回そう。もうちょっと考えて野球をしたい」と唇をかんだ。

２回は先頭の平山をストレートの四球で歩かせ、１死一、三塁から佐々木の適時打で先取点を献上。続く１死一、二塁の場面でキャベッジを遊ゴロに仕留めたが、二塁・田中の一塁送球がそれて併殺を奪えず。２死一、三塁と続いたピンチでプロ初スタメンの石塚に２点三塁打を浴びた。

これで終わらなかった。なおも２死三塁の場面。ダルベックを平凡な飛球に打ち取ったと思われたが、本塁上の打球が風に流され、マウンド付近にポトリ。内野陣が"お見合い"する形で４点目を献上。不運も重なった。

桜井は、プロ初先発の３月２８日の広島戦（マツダ）こそ７回１失点（自責０）と好投したが、４月４日のヤクルト戦（神宮）は２回６失点ＫＯで初黒星。同１５日の広島戦（バンテリンＤ）ではリリーフ登板で２／３回を無失点に抑え、そこから中６日でこの日の先発に臨んでいた。