◇サッカーAFCチャンピオンズリーグエリート 2025/26 準決勝(20日〜21日、サウジアラビア)

AFCチャンピオンズリーグエリート(ACLE)の準決勝が現地時間21日に行われ、FC町田ゼルビアがシャバブ・アルアハリ(UAE)に1-0で勝利し、初出場で決勝進出を決めました。

ケガから復帰した相馬勇紀選手がスタメン入りした町田は前半12分、相馬選手がゴールに近い位置でボールを奪うと、そのまま流し込み、早い段階で先制に成功。

その後は1点をリードし続けた町田ですが、後半アディショナルタイム2分に相手にゴールネットを揺らされます。しかし、相手のスローインが町田の選手交代前に実行されていたとしてVARチェックが行われ、結果的にゴールが認められず。終盤の土壇場を乗り越えた町田が最後まで相馬選手による1点を死守し、ACLE初出場で決勝に駒を進めました。

25日に行われる決勝では、連覇を目指すアルアハリ・サウジ(サウジアラビア)と対戦。アルアハリ・サウジは前回の決勝で川崎フロンターレを破ってアジアの頂点に立ち、今大会は準決勝でヴィッセル神戸を破っています。

▽準決勝神戸 1-2 アルアハリ・サウジ町田 1-0 シャバブ・アルアハリ