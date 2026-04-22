ゴールデンウィークお出かけ先の候補にいかがでしょうか。鹿児島県日置市のアクティビティ施設に新しいコースが誕生します。オープンを前にきょう22日、地元の園児たちが元気に体験しました。

日置市にある「フォレストアドベンチャー吹上浜」。自然の中でアクティビティが楽しめる施設として、去年3月オープンしました。

木の上につくられたさまざまなエリアを楽しむ従来の「トレックコース」。その隣に新たに誕生したのが「ネットコース」です。その特徴は…

「私の身長を超えるくらいネットでおおわれているので、子どもたちも安心して遊ぶことができます」

地上5メートルほどの高さに張り巡らされたコースでは、揺れる吊り橋を渡ったり、ボール遊びをしたりと、さまざまな遊びを体験できます。

身長や体重に制限がありますが、年齢に制限はありません。

きょう22日は地元の園児たちが新コースを体験。巨大なネットの中を飛んだり、跳ねたり、大自然の中で思いっきり楽しんでいました。

（園児）「楽しかった」

（Qどんな所が楽しかった？）「全部」

（フォレストアドベンチャー吹上浜・青山邦央マネージャー）「未就学児の子どもでも遊べる所があるかという問い合わせが来ていた。お待たせした、ネットコースやっとできた。小さな子どもにも木登りを楽しんでもらえれば」

新しいコースは今月25日オープンで、大人・子どもともに1時間2000円、事前予約すると優先的に利用できるということです。

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