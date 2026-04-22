ドル指数は小反落 中東情勢への改善期待は続かず＝ロンドン為替 ドル指数は小反落 中東情勢への改善期待は続かず＝ロンドン為替

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ドル指数は小反落 中東情勢への改善期待は続かず＝ロンドン為替



ドル指数は小反落している。東京午後につけた高値９８．４０７は、ほぼ前日NY終値９８．３９４と同水準。その後、「イランは米国が封鎖解除の準備ができている『兆候』受け取った（タスニム通信）」とのヘッドラインを受けて、中東情勢に対する改善期待が広がった。有事ドル買いの巻き返し反応で、ドル指数は９８．２１１まで急低下した。



しかし、ロンドン時間に入るとNY原油先物が88ドル付近から91ドル台まで反発。中東情勢の楽観ムードが後退し、リスクオフのドル買い圧力が再燃する形でドル売りも一服している。



ドルインデックス＝98.30(-0.10 -0.10%)

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