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クルマ系YouTuberが人気SUV3台を徹底比較！「ナビがもっさり」な弱点も暴く、後悔しないライフスタイル別の選び方

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

クルマ買う系チャンネル「ワンソクTube」が、「【忖度無しガチ比較!】新型RAV4･フォレスター･エクストレイルロッククリーク 人気SUV3台比較対決! オススメはどれ? サイズ･内装･価格･後席･車中泊など徹底比較レポート!」を公開した。動画では、総額540万〜550万円前後の人気ミドルサイズSUVである新型RAV4、フォレスター、エクストレイルの3台を用意し、それぞれの特徴や実用性を多角的な視点から比較検証している。



選定基準として「すべてハイブリッドの4WD」という条件を提示した上で、各車の外装やボディサイズを順に確認していく。フォレスターについては「サイズはそこまで大きくないのにデカく見える迫力あり」と評価。RAV4は無償カラーでありながら「黒のRAV4がカッコいいんじゃ」と絶賛し、エクストレイルの特別仕様車「ロッククリーク」に関しては、各所にあしらわれた専用のアクセントカラーを好意的に紹介した。



内装の比較では、各車の個性がより浮き彫りとなる。フォレスターのナビ画面に対しては「動きがもっさり」と厳しい評価を下す一方で、「メーター内の情報の見やすさとカスタマイズ性はかなり良い」と計器類の優秀さを称賛した。RAV4では、新システム「アリーン」を採用したナビ画面に触れ「ディスプレイで機能の説明が見られる」点を高く評価。エクストレイルについては、内装の質感は十分としつつも「シートベンチレーションの設定自体がない」と、快適装備の面で惜しいポイントを指摘している。



終盤では、後席の居住性やラゲッジスペースの広さを、実際に車内に乗り込んだり横たわったりして検証。足元の広さではフォレスターが優位に立つものの、シートを倒した際の車中泊スペースとしては、RAV4も「余裕でできそう」な空間が確保されていることを実演を交えて伝えた。



本動画は、単なるスペックや価格の比較にとどまらず、インフォテインメントシステムの操作性や後席の快適性、ラゲッジの実用性といった日常使いのリアルな視点を提供している。これからSUVの購入を検討する読者にとって、自身のライフスタイルに合った最適な1台を見極めるための、重要な判断材料となるだろう。