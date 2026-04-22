明治安田Ｊ２・Ｊ３百年構想リーグで、Ｊ２ジュビロ磐田は２５日にホームの静岡・ヤマハスタジアムでＪ３岐阜と対戦。地元・磐田市の小学５、６年生約２８００人が、授業の一環としてバックスタンドで一斉観戦する。

この２０１１年度から続いている市の恒例事業に向けて、磐田市高見丘の豊田東小学校では２２日、「ジュビロ応援給食」が提供された。

メニューはヒレカツ、ほうれん草のカレー、ごはん、牛乳など。ヒレカツは勝利を意味し、カレーの具材はアニメの主人公「ポパイ」がほうれん草を食べてパワーアップすることに由来。デザートにはサックスブルー色のナタデココなどが添えられた。堀川元希くん（６年）は「カツがおいしかった」と喜んだ。

また、６年生のクラスにはＪ２磐田のマスコット「ジュビロくん」と「ジュビィちゃん」がやってきた。子どもたちは歓声を上げ、笑顔でハイタッチを交わした。

給食後は体育館で応援練習が行われた。５、６年生約１２０人が参加し、サポーター有志の指示通りにタオルマフラーを振り回し、「ジュビーロ磐田！」と声を合わせた。ユニホーム姿で参加した森下直くん（６年）は「佐藤凌我選手に期待しています。大量点を取って勝ってほしい」と、三浦文丈新監督を迎えたチームの白星を願っていた。