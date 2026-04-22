“とっとこハム太郎”初の常設店が誕生 細部まで作り込まれた温かみのある空間に
コンテンツシードは、人気キャラクター「とっとこハム太郎」の公式ショップ「とっとこハムタウンショップ」を23日にグランドオープンする。それに先駆け、前日の22日に、メディアおよび関係者向けの内覧会を開催した。また、同店のオープンに合わせ、「とっとこハムタウンショップ」公式オンラインストアのオープンも決定した。
【写真】ハムちゃんずたちが生活…店内の模様
内覧会では、「とっとこハムタウン」の世界観が細部まで作り込まれた、温かみのある空間が初披露された。代々木エリアの閑静な一角に位置する同店は、都会の喧騒を忘れ、ハムちゃんずの日常に没入できる「隠れ家」のような場所として選定。
日常の中にある「うれしい」「ほっとする」「かわいい」を形にしたデザインが各所に施されている。店内中央には、作品の象徴である「公園の木」をイメージした巨大オブジェが鎮座。天井には木漏れ日のようなグリーンの装飾とライティングが広がり、一歩足を踏み入れると“とっとこハムタウン”に迷い込んだような没入感が演出されている。
ころんとした雑貨やお菓子、ぬいぐるみなど、まるでハムちゃんずからプレゼントをもらったような気持ちになれるアイテムがならんだ。オープン記念の“さくらデザイン”限定グッズも、完成したばかりの美しいディスプレイの中で華やかな桜色が映えており、来場者の注目を集めた。
■原作者・河井リツ子氏からのメッセージ
長いあいだ作品を愛し、応援し続けてくださったみなさまのおかげで、ハムちゃんずたちがいつでも皆さんをお迎えできる『おうち（常設店）』をつくることができました。本当に、感謝の気持ちでいっぱいです。私にとっても、ひとつ夢がかなったような、とても幸せな出来事です。
お店を訪れた方に、ただお買い物をするだけでなく、大好きな友だちの“秘密基地”に遊びに行くような、童心を思い出すワクワクした気持ちになっていただけたらうれしいです。店内には新しいグッズはもちろんですが、当時のおもちゃやぬいぐるみもたくさん展示しています。隅々までこだわってつくっていただきましたので、ぜひゆっくり見ていただいて、ハムちゃんずたちと一緒に楽しい時間を過ごしてください。
（C）河井リツ子/小学館
【写真】ハムちゃんずたちが生活…店内の模様
内覧会では、「とっとこハムタウン」の世界観が細部まで作り込まれた、温かみのある空間が初披露された。代々木エリアの閑静な一角に位置する同店は、都会の喧騒を忘れ、ハムちゃんずの日常に没入できる「隠れ家」のような場所として選定。
ころんとした雑貨やお菓子、ぬいぐるみなど、まるでハムちゃんずからプレゼントをもらったような気持ちになれるアイテムがならんだ。オープン記念の“さくらデザイン”限定グッズも、完成したばかりの美しいディスプレイの中で華やかな桜色が映えており、来場者の注目を集めた。
■原作者・河井リツ子氏からのメッセージ
長いあいだ作品を愛し、応援し続けてくださったみなさまのおかげで、ハムちゃんずたちがいつでも皆さんをお迎えできる『おうち（常設店）』をつくることができました。本当に、感謝の気持ちでいっぱいです。私にとっても、ひとつ夢がかなったような、とても幸せな出来事です。
お店を訪れた方に、ただお買い物をするだけでなく、大好きな友だちの“秘密基地”に遊びに行くような、童心を思い出すワクワクした気持ちになっていただけたらうれしいです。店内には新しいグッズはもちろんですが、当時のおもちゃやぬいぐるみもたくさん展示しています。隅々までこだわってつくっていただきましたので、ぜひゆっくり見ていただいて、ハムちゃんずたちと一緒に楽しい時間を過ごしてください。
（C）河井リツ子/小学館
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