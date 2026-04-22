5月2日の世界バンタム級4団体統一タイトルマッチ、井上尚弥（大橋）―中谷潤人（M.T）を中継するLeminoが、「【公式】ｄｓボクシング」で中谷潤人の独占密着番組を公開した。

その中で中谷を支える陣営の中心にいるルディ・エルナンデス氏の言葉が興味深い。

中谷が練習拠点を米国ロサンゼルスに移した15歳から指導するルディ氏は、中谷が井上より優れている点を質問されるとしばらく真剣に考えた末、「ナッシング（何もない）」ときっぱり。

ルディ氏は「優れた本能を持ったグレートファイター」と井上の強さを全面的に認めているからこその言葉だった。

ただ、「5月2日にそれが起こったら違ってくる。潤人は世界最高の選手を倒すためにリングに上がって100％勝つつもりだ」と、説明した。

それでもルディ氏は中谷が井上にはないものを持っていると指摘した。

「井上のチームより私たちのチームの方が優れていると思う。井上真吾トレーナーのことは尊敬しているが、2人の息子を中心に指導してきた。私の方が豊富な経験を持っている」と、自信を見せた。

日本でも元2階級制覇王者の畑山隆則氏ら多くのボクサーがルディ氏の指導を受けてきた。エストラダ戦で金星を挙げた那須川天心のセコンドにも付いていた。

世界的な名伯楽ルディ氏の存在は中谷にとって何よりも心強いだろう。