様々な人気キャラクターの公式ライセンスグッズを展開している家庭用品・日用品・雑貨メーカー「スケーター」から、「バーバパパ」のランチシリーズが登場。

「バーバパパファミリー」とフルーツが描かれた、元気いっぱいのデザインを使用した、 お弁当作りが楽しくなる、機能性にもこだわったランチグッズを紹介していきます☆

スケーター「バーバパパ」ランチシリーズ

販売店舗：スケーター公式オンラインショップ、全国の量販店・雑貨店など

スケーターから、 世界中で愛されるキャラクター「バーバパパ」のデザインを使用した、お弁当箱、箸セット、ランチ巾着、アクリルコップの全4種が登場。

「Feelin’ Groovy BARBAPAPA」をテーマに、「バーバパパ」たちがフルーツや虹と共に描かれた、とってもポジティブで明るい世界観が特徴のランチシリーズです。

ビビッドなピンクやスカイブルー、オレンジを基調としたカラーリングは、ランチタイムをより一層華やかに演出。

機能面では、スケーターが長年培ってきた「使いやすさ」を凝縮しています。

ドーム型の蓋でおかずを潰さず盛り付けられる「ふわっと弁当箱」や、持ち運び時にカチャカチャと音が鳴らない構造の箸箱セットなど、細かなストレスを解消する工夫が施されているのもポイント。

デザインのかわいさだけでなく、毎日使うものだからこその実用性を兼ね備えたラインナップになっています☆

バーバパパ PFLB6 ふわっと弁当箱

価格：1,760円（税込）

容量：約530ml

サイズ：約186×108×62mm

JAN： 4973307743412

ドーム型の蓋により、おかずが押されて潰れるのを防ぎ、盛り付けた時の美しさをキープしてくれるお弁当箱。

高い仕切り付きでおかずが片寄りにくく、片手で持てるスリムな形状は日常使いに最適です。

バーバパパ ABC3 音の鳴らない箸・箸箱セット ハシ18cm

価格：880円（税込）

箸サイズ：18cm

ケースサイズ：約190×31×13mm

仕様：食洗機対応、実用新案登録済み

JAN： 4973307743399

ケースの中に防音クッションが付いているため、持ち運ぶ際に「カチャカチャ」と音が鳴らない箸箱セット。

通学や通勤、静かな場所での使用にも配慮した設計です。

バーバパパ KB7SN ランチ巾着

価格：1,210円（税込）

サイズ：約290×165×120mm

JAN： 4973307743436

お弁当箱を安定して持ち運べる、マチの広い巾着袋。

ピンクの生地に「バーバパパ」ファミリーが勢揃いした賑やかなデザインで、ランチタイムの気分を盛り上げます。

バーバパパ KSA4J アクリルコップ

価格：858円（税込）

容量：280ml

サイズ：φ81.5×90mm

JAN： 4973307743443

透明度の高いアクリル素材に、フルーツを抱えた「バーバパパ」たちを散りばめたアクリルコップ。

軽くて割れにくいため、お子さんから大人まで安心して使用できます。

「バーバパパファミリー」とフルーツが描かれた、 お弁当作りが楽しくなる、機能性にもこだわったランチグッズ。

スケーターから発売される、「バーバパパ」デザイン「ランチシリーズ」の紹介でした☆

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