「高級感がある」と思うトヨタの車ランキング！ 2位「アルファード」を抑えた1位は？【2026年調査】
All About ニュース編集部では、2026年4月7日、全国10〜60代の男女250人を対象に、自動車に関するアンケートを実施しました。その中から、「高級感があると思うトヨタの車」ランキングの結果をご紹介します。
【9位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「高級ミニバンといえばまず思い浮かぶ存在で、外観の迫力や内装の豪華さが圧倒的です。移動するラウンジのような印象があります」（40代男性／北海道）、「高級ミニバンのイメージがあり、後席の乗り心地を重視して作られているように感じるから」（40代女性／愛知県）、「アルファードは大きく堂々としたフォルムに加え、室内の快適性や豪華さが際立っていて、家族で乗っても特別感を味わえる高級感のある車だと思います」（40代女性／大阪府）といったコメントがありました。
回答者からは「いつの時代もクラウンは高級車を代表する車だと思う」（50代女性／新潟県）、「みんな名前は聞いたことがある車種で値段が高いと思うからです」（30代女性／神奈川県）、「外車のような見た目と、クラウンはイケオジが乗っているイメージ」（20代女性／千葉県）といったコメントがありました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
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2位：アルファード／69票2位にランクインしたのは、日本のミニバン市場において圧倒的な存在感を放つ「アルファード」です。「大空間高級サルーン」をコンセプトに掲げ、豪華なフロントグリルや、航空機のファーストクラスを彷彿とさせるぜいたくなリアシートが特徴。ゲストを迎え入れる最高のおもてなし空間として、多方面から支持されています。
1位：クラウン／71票見事1位に輝いたのは、トヨタを代表する伝統のブランド「クラウン」でした。かつての「いつかはクラウン」というキャッチコピーの通り、長年高級車の代名詞として君臨。近年ではクロスオーバーやスポーツ、エステート、セダンと多様なスタイルを展開しており、伝統を継承しつつも革新的なデザインが多くの人の心をつかんでいます。
回答者からは「いつの時代もクラウンは高級車を代表する車だと思う」（50代女性／新潟県）、「みんな名前は聞いたことがある車種で値段が高いと思うからです」（30代女性／神奈川県）、「外車のような見た目と、クラウンはイケオジが乗っているイメージ」（20代女性／千葉県）といったコメントがありました。
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(文:坂上 恵)