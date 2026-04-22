『アバター：ファイヤー・アンド・アッシュ』がDVDリリース！3作セットの特別なコレクションも

『アバター：ファイヤー・アンド・アッシュ』のブルーレイ＋DVDセットおよび4K UHD＋3D＋ブルーレイセットが、2026年7月15日（水）に発売されることが決定した。あわせて、「アバター」シリーズ三作をセットにした『アバター ブルーレイ 3ムービー・コレクション』と『アバター 4K UHD 3ムービー・コレクション』も同時発売される。（※デジタル配信は購入にて先行配信中）

全世界歴代興行収入1位＆3位！映画史に刻まれる究極のトリロジー

2009年に公開され世界歴代興行収入第1位を記録した『アバター』、そして『タイタニック』（1997年）を超え全世界歴代興収第3位となった『アバター：ウェイ・オブ・ウォーター』（2022年）に続く待望の第3弾が『アバター：ファイヤー・アンド・アッシュ』だ。革新的な映像表現が世界中で高く評価され、第98回アカデミー賞視覚効果賞を受賞した。

シリーズ累計興行収入はついに60億ドルを突破し、映画史上最高峰の三部作としてその名を刻んでいる。さらに、このシリーズを手掛けた映画界の巨匠ジェームズ・キャメロンは、自身が手掛けた映画で四作連続興行収入10億ドルを突破するという偉業を成し遂げた。

本作では、空を旅し、交易を行う遊牧民「ウィンド・トレーダーズ」や、火山災害によって文化や信仰が大きく変化した「アッシュ族」など、新たな部族が登場する。それぞれ異なる価値観や生き方を持つ彼らの存在が、自然との共生や対立、信仰のあり方といったテーマをより立体的に奥深く描き出す。また、壮大なスケールの物語のなかに「家族」と「喪失」という普遍的なテーマが据えられており、長男ネテヤムを失ったサリー家がそれぞれ異なる形で悲しみと向き合いながら再生の道を模索していく姿が丁寧に描かれている。

約18カ月にわたる撮影を通じて俳優の演技をそのままデジタルキャラクターに反映するパフォーマンス・キャプチャー技術により、単なるCG表現を超えた“本物の演技”が実現されている。

パンドラの裏側を徹底解剖！三時間半を超える豪華ボーナス・コンテンツ

ブルーレイには、三時間半以上に及ぶ豪華ボーナス・コンテンツが収録されている。ジェームズ・キャメロン監督が追求した究極の没入型エンターテイメントの舞台裏や、革新的なテクノロジーと極限まで進化させた撮影技術がどのように融合してこの壮大な世界を生み出したのかに迫るメイキング映像やインタビューが楽しめる。劇場公開時には観られなかった創作のプロセスを余すところなく紹介するファン必見の内容だ。（※4K UHD＋3D＋ブルーレイセットにはさらに追加のボーナス・コンテンツが収録されている）

DVD情報

アバター：ファイヤー・アンド・アッシュ ブルーレイ＋DVDセット

アバター：ファイヤー・アンド・アッシュ 4K UHD＋3D＋ブルーレイセット

アバター ブルーレイ 3ムービー・コレクション＜ブルーレイ／6枚組＞

アバター 4K UHD 3ムービー・コレクション＜4K UHD＋ブルーレイ／9枚組＞

発売日：2026年7月15日（水）価格：5,390円（税込）仕様：三枚組（ブルーレイ一枚、DVD一枚、ブルーレイ・ボーナス・ディスク一枚）発売日：2026年7月15日（水）価格：9,790円（税込）仕様：5枚組（UHD一枚、3Dブルーレイ二枚、ブルーレイ一枚、ブルーレイ・ボーナス・ディスク一枚）発売日：2026年7月15日（水）価格：13,200円（税込）仕様：6枚組（ブルーレイ三枚、ブルーレイ・ボーナス・ディスク三枚）収録作品：『アバター』『アバター：ウェイ・オブ・ウォーター』『アバター：ファイヤー・アンド・アッシュ』発売日：2026年7月15日（水）価格：22,000円（税込）仕様：9枚組（UHD三枚、ブルーレイ三枚、ブルーレイ・ボーナス・ディスク三枚）収録作品：『アバター』『アバター：ウェイ・オブ・ウォーター』『アバター：ファイヤー・アンド・アッシュ』

（海外ドラマNAVI）

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