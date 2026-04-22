Image: Astract Japan LLC

こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

圧縮パック自体は定番のトラベルアイテムですが、掃除機での吸引や体重をかけて空気を抜くのが面倒ですよね。

そんな手間をサクッと解決してくれるのが電動ポンプ内蔵型。今回はその中から、大容量で中身も見やすい「AIRFLAT（エアフラット）」をピックアップしてみました。

おトクな先行割引価格での販売も終了間近でしたので、これからの旅行や出張に向けて参考にしてみてください。

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指先ひとつで圧縮の手軽さ

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「AIRFLAT」が便利なのは掃除機やポンプなどの道具も手間も不要なこと。内蔵する独自のウルトラサクションシステムにより、ボタンを押せば圧縮が完了。

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衣類を入れて閉じたらボタンを約2秒長押し。最後にゴムパッキン付きの蓋を閉めれば開封時までしっかり圧縮状態をキープしてくれるそう。

なお布団圧縮袋のような長期保管には向いておらず、数日〜数週間用である点にはご注意を。

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内蔵ポンプは充電式で満タン時には約10分の連続使用が可能。1回の圧縮はおそらく1〜2分程度なので、ホテルを転々とするような旅行でなければ十分なスタミナかと。

最大約90％圧縮でスーツケースが半分に

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「AIRFLAT」の圧縮率は最大約90％。40Lクラスのスーツケースにピッタリ収まるサイズ感で、公式の案内では2泊3日/一人分の衣類であれば小型スーツケースの片面がまるっと空けられるのだとか。

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表には透明窓も設けられているので中身もサッと確認OK。家族旅行などで複数個使う場合に便利ですね。

アウトドアグッズ並みのタフさ

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耐久性にもこだわられており、生地は尖ったものが擦れても簡単には破れない仕様。これなら他の荷物といっしょに入れても安心。

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耐水圧は一般的な傘よりも高い2,000mm以上。動画のようにシャワーを浴びせるようなことは無さそうですが、水辺などに持って行けるレベルなのは安心かも。

ひとつあれば旅行や出張が便利になるアイテムなので、気になった人はおトクな先行販売が終わる前にチェックしてみてください。

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Source: machi-ya