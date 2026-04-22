「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」２２日午後１時現在でエブレン<6599.T>が「売り予想数上昇」５位となっている。



エブレンは、産業用コンピューターの基幹デバイスでモジュール間の通信と電力供給を行う基板であるバックプレーンの受託生産を行っている。需要先として半導体製造装置業界向けが主力だが、通信やレーダーなど防衛関連案件の実績も重ねており、これを材料に物色人気化した経緯がある。ただ、４月１５日に４０１０円の年初来高値を形成した後は調整局面に入った。時価は２５日移動平均線との上方カイ離解消が近づいており、利食い急ぎの動きを警戒する向きもいるようだ。



出所：MINKABU PRESS