Insta360 Japan株式会社は4月22日（水）、一般社団法人倶知安観光協会（北海道虻田郡倶知安町）と観光プロモーションに関するパートナーシップを締結したと発表した。同社にとって、観光協会との連携は初の事例となる。

本パートナーシップは、Insta360の360°映像技術と、倶知安町の持つ豊かな観光資源を掛け合わせ、地域の魅力を国内外へ発信することを目的としたもの。

世界有数のスノーリゾート（ニセコエリア）として知られる倶知安町だが、季節を問わず魅力を伝えていくためのコンテンツ強化、特に夏季における映像・写真素材の充実が課題となっていた。

Insta360は本連携を通して、公式サイトや各種プロモーションで活用できる高品質な素材の制作を推進。「リゾート」と「生活」の両軸での情報発信や、SNSを活用した地域事業者の誘客促進を支援していくという。

360°映像の臨場感や没入感を活かし、以下のようなコンテンツでの活用を予定している。

季節ごとの景観（例：三島さんの芝桜庭園） 国際的なスポーツイベント（例：UCIグランフォンドワールドチャンピオンシップ） 自然を活かしたアウトドアアクティビティ（ラフティング、スキーなど） 地域の祭りや文化イベント 飲食店・宿泊施設など地域事業者の紹介

同社は本取り組みを通じて、倶知安の四季の魅力を新たな映像表現で可視化し、映像技術を活用した地域プロモーションの可能性を広げていくとしている。