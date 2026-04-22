「恥ずべきだ」「あまりに未熟」奇跡のプレミア優勝から10年。レスターがまさかの３部降格、クラブOBが猛批判「イングランドサッカー界のどん底に落ち込むことになる」
現地４月21日に開催されたチャンピオンシップ（イングランド２部）の第44節で、23位に沈むレスターは平河悠が所属する７位のハルとホームで対戦。２−２で引き分けた。
この結果、残留ラインの21位ブラックバーンとの勝点差が７となり、２試合を残して３部降格が決定した。
2015-16シーズンに元日本代表の岡崎慎司らを要して奇跡のプレミアリーグ制覇を果たしたレスターは、22-23シーズンに10季ぶりの２部降格。それでも翌シーズンにはチャンピオンシップ優勝を果たして1年でのプレミア復帰を果たした。
しかし昨シーズン、プレミアリーグを18位で終え、再び２部に落ちると、今シーズンは成績不振に加え、イングランド・フットボールリーグ（EFL）の財務規則違反による勝点６減点処分を科されたことも痛手となり、２シーズン連続での降格となってしまった。
英公共放送『BBC』によると、レスターのOBであるマット・パイパー氏は、「このクラブの将来が本当に心配だ。トップがこのままクラブを支配し続ければ、クラブは消滅してしまうだろう。大きな変革が必要だ」と古巣を批判する。
「この状況がいかに危険かを話し合う必要がある。最悪の場合、イングランドサッカー界のどん底に落ち込むことになるだろう。首脳陣は数々のミスを犯し、あまりに未熟。このままクラブを支配し続けるなら、状況は良くなるどころか、さらに悪化する一方だろう」
また、「今シーズン、彼らが見せたパフォーマンスは恥ずべきだ。選手たちも責任を負わせる必要がある」と今季の戦いぶりにも怒りを露わにした。
かつて奇跡を起こしたレスター。復活を遂げられるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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この結果、残留ラインの21位ブラックバーンとの勝点差が７となり、２試合を残して３部降格が決定した。
2015-16シーズンに元日本代表の岡崎慎司らを要して奇跡のプレミアリーグ制覇を果たしたレスターは、22-23シーズンに10季ぶりの２部降格。それでも翌シーズンにはチャンピオンシップ優勝を果たして1年でのプレミア復帰を果たした。
英公共放送『BBC』によると、レスターのOBであるマット・パイパー氏は、「このクラブの将来が本当に心配だ。トップがこのままクラブを支配し続ければ、クラブは消滅してしまうだろう。大きな変革が必要だ」と古巣を批判する。
「この状況がいかに危険かを話し合う必要がある。最悪の場合、イングランドサッカー界のどん底に落ち込むことになるだろう。首脳陣は数々のミスを犯し、あまりに未熟。このままクラブを支配し続けるなら、状況は良くなるどころか、さらに悪化する一方だろう」
また、「今シーズン、彼らが見せたパフォーマンスは恥ずべきだ。選手たちも責任を負わせる必要がある」と今季の戦いぶりにも怒りを露わにした。
かつて奇跡を起こしたレスター。復活を遂げられるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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