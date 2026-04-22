HYBE × Geffen Recordsによるプロジェクト『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』第9話にて、途中合流したRINKA（荒武凜香・22歳）が類稀な才能を見せた。

【映像】発音が完璧！美人練習生が歌う英語の楽曲

1万4000人の中から選ばれ、最終審査前のロサンゼルスでの合宿に臨んでいる候補生3人。辞退者が出たことにより、追加メンバーとして、新たに3次審査で落選したRINKAが途中合流した。彼女は「とても伸びしろがある」と審査員から高い評価を受け、これまでの審査で最後まで通過するか否かの当落線上にいた候補生だ。

「天性の声と綺麗な音色を持っている」

1か月の遅れを取って参加したRINKA。ダンス未経験の彼女は、課題曲の振付に「過去一の難度」と怖気付きつつも、ダンスコーチのプレスリー・タッカーから「PARTY b4 the PARTY」を振り入れしてもらうと、エネルギッシュにダンスを繰り広げていく。プレスリーは「私が心配していたよりもよくできていたわ。今後も成長し続けると思うし、すでに曲を理解していることがとても大きいわね」とRINKAを称賛した。

RINKAの強みは歌唱力。これまでの審査でも、HYBE × Geffen Recordsのエグゼクティブクリエイター、ソン・ソンドゥクから「音楽の才能がある」と言われていた。初のボーカルレッスンでは、最初からスムーズに課題曲を歌い、コーチのローレンから「ナイス！」と笑顔を引き出す。ローレンは「彼女は天性の声と綺麗な音色を持っています。習得も早いと思います。他の3人はもっと時間がかかりました。特に『PARTY b4 the PARTY』ではスラングの要素をとても早く吸収しました。歌いこなすのにあまり苦労しないと思います」と、RINKAに高い期待を寄せた。