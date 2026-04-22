22日前引けの東証スタンダード市場は値上がり銘柄数400、値下がり銘柄数937と、値下がりが優勢だった。



個別ではアズジェント<4288>、環境管理センター<4657>がストップ高。イボキン<5699>は一時ストップ高と値を飛ばした。幼児活動研究会<2152>、ドーン<2303>、ＫＧ情報<2408>、ジーエルテクノホールディングス<255A>、クラウディアホールディングス<3607>など30銘柄は年初来高値を更新。津田駒工業<6217>、リバーエレテック<6666>、フクビ化学工業<7871>、トランスジェニックグループ<2342>、ＡＳＡＨＩ ＥＩＴＯホールディングス<5341>は値上がり率上位に買われた。



一方、ホクリヨウ<1384>、明豊ファシリティワークス<1717>、ナカボーテック<1787>、佐田建設<1826>、スタジオアリス<2305>など41銘柄が年初来安値を更新。ウィルソン・ラーニング ワールドワイド<9610>、ＴＢグループ<6775>、シリウスビジョン<6276>、ヒーハイスト<6433>、ダントーホールディングス<5337>は値下がり率上位に売られた。



株探ニュース