BTS、7人旅行で無邪気な姿 激しい枕投げや罰ゲームも…『Run BTS！ 2.0』初回エピソード、あす配信
韓国の7人組グループ・BTSは20日午後9時、公式YouTubeチャンネルにて、新しく始まる『Run BTS！ 2.0』（韓国語でタリョラバンタン）の初回エピソード「BTS’s TRIP」の予告映像を公開した。50秒ほどの短い映像には、メンバーたちのリアルな日常と卓越したバラエティセンスが凝縮されており、本編への期待を一層高めている。
【動画】BTSが無邪気にはしゃぐ！『Run BTS！2.0』予告
公開された映像には、旅行に出かけたメンバーたちが宿泊先で思い思いに過ごす姿が映し出されている。「ワールドクラス」の肩書を一時脇に置いた彼らは、無邪気な遊び心あふれる姿を見せている。ゲームをしているかのように、テーブルの下に隠れたり床を這い回ったりと、何が起きているのか好奇心を刺激する。さらに、激しい枕投げや勝負欲むき出しの足蹴りバレー（ジョック）へと続く。罰ゲームで手を挙げて立たされたり、並んで料理に没頭したりするシーンも見どころだ。
2015年にスタートした『Run BTS!』は、メンバー同士の強い絆と愉快な魅力により、世界中のARMY（BTSファンの呼称）から高い支持を集めてきた。2021年まで放送された全155話のYouTube累計再生回数は約1億4000万回を記録している。さらに、2022年および2023年に公開された10本のスペシャルコンテンツも約1億3000万回再生を突破するなど、強力な波及力を証明した。
『Run BTS! 2.0』の初回エピソードは、あす23日午後9時、BTS公式YouTubeチャンネルとGlobal Superfan Platform「Weverse」にて公開される。ステージでの圧倒的なカリスマ性と、バラエティで見せる愉快な一面とのギャップに、世界中から注目が集まっている。
BTSは17日、18日の2日間にわたり、約7年ぶりとなる日本公演『BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG' IN JAPAN』を東京ドームで開催。25日、26日および28日には、米タンパのレイモンド・ジェームス・スタジアムにて『BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’』北米ツアーをスタートさせる予定となっている。
【動画】BTSが無邪気にはしゃぐ！『Run BTS！2.0』予告
公開された映像には、旅行に出かけたメンバーたちが宿泊先で思い思いに過ごす姿が映し出されている。「ワールドクラス」の肩書を一時脇に置いた彼らは、無邪気な遊び心あふれる姿を見せている。ゲームをしているかのように、テーブルの下に隠れたり床を這い回ったりと、何が起きているのか好奇心を刺激する。さらに、激しい枕投げや勝負欲むき出しの足蹴りバレー（ジョック）へと続く。罰ゲームで手を挙げて立たされたり、並んで料理に没頭したりするシーンも見どころだ。
『Run BTS! 2.0』の初回エピソードは、あす23日午後9時、BTS公式YouTubeチャンネルとGlobal Superfan Platform「Weverse」にて公開される。ステージでの圧倒的なカリスマ性と、バラエティで見せる愉快な一面とのギャップに、世界中から注目が集まっている。
BTSは17日、18日の2日間にわたり、約7年ぶりとなる日本公演『BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG' IN JAPAN』を東京ドームで開催。25日、26日および28日には、米タンパのレイモンド・ジェームス・スタジアムにて『BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’』北米ツアーをスタートさせる予定となっている。