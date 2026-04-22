ラ・リーガ 25/26の第33節 ジローナとベティスの試合が、4月22日04:30にエスタディ・モンティリビにて行われた。

ジローナはアゼディン・ウナヒ（MF）、クラウディオ・エチェベリ（MF）、ビクトル・ツィガンコフ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するベティスはアブデ・エザルズリ（FW）、クチョ・エルナンデス（FW）、パブロ・フォルナルス（MF）らが先発に名を連ねた。

試合開始早々の7分に試合が動く。ジローナのビクトル・ツィガンコフ（FW）がゴールを決めてジローナが先制。

しかし、23分ベティスが同点に追いつく。アブデ・エザルズリ（FW）のアシストからマルク・ロカ（MF）がゴールを決めて1-1。試合は振り出しに。

ここで前半終了。1-1の同点でハーフタイムを迎えた。

46分、ベティスは同時に2人を交代。ジオバニ・ロセルソ（MF）、クチョ・エルナンデス（FW）に代わりロドリゴ・リケルメ（MF）、セドリック・バカンブ（FW）がピッチに入る。

63分ベティスが逆転。セドリック・バカンブ（FW）のアシストからアブデ・エザルズリ（FW）がゴールを決めて1-2と逆転する。

66分、ジローナが選手交代を行う。フラン・ベルトラン（MF）からジョエル・ロカ（FW）に交代した。

68分ジローナのアゼディン・ウナヒ（MF）がPKを決めて2-2に追いつく。

73分、ジローナが選手交代を行う。クラウディオ・エチェベリ（MF）からクリスティアン・ストゥアーニ（FW）に交代した。

75分、ベティスは同時に2人を交代。パブロ・フォルナルス（MF）、アイトール・ルイバル（FW）に代わりイスコ（MF）、エクトル・ベジェリン（DF）がピッチに入る。

80分ベティスが逆転。アブデ・エザルズリ（FW）のアシストからロドリゴ・リケルメ（MF）がゴールを決めて2-3と逆転する。

その後も両チーム共に選手交代が行われたが

ここで後半終了。2-3で延長戦に突入した。

そのまま試合終了。ベティスが2-3で勝利した。

なお、ジローナは79分にアゼディン・ウナヒ（MF）に、またベティスは9分にジオバニ・ロセルソ（MF）、50分にセドリック・バカンブ（FW）、79分にロドリゴ・リケルメ（MF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-04-22 06:40:21 更新