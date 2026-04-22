英ガールズグループ、リトル・ミックス元メンバーのジェシー・ネルソン（34）が、双子の娘たちの治療に必要な医療機器を積んだ愛車を盗まれる被害に遭った。事件が起きたのは19日未明。英エセックス州ブレントウッドにある自宅の敷地内から、車両が持ち去られたという。



【写真】難病の双子の娘ちゃんを抱くジェシー・ネルソン

ジェシーは昨年5月、ハイリスク妊娠の末に双子のオーシャン・ジェイドとストーリー・モンローを出産。2人は筋力や運動機能に重い影響を及ぼす希少疾患、脊髄性筋萎縮症I型と診断されている。



ジェシーは同日、SNS動画でファンに向けて被害を報告、切実な口調でこう訴えた。「今朝未明、自宅の敷地内から車が盗まれたの。ナンバーJJ73SSYの黒いディフェンダーを見かけたり、何か情報があればDMか警察に連絡して」「娘たちの医療機器がたくさん入っていて、本当に必要なの」



現在ジェシーは、娘たちの診断と治療を追うアマゾン・プライム・ビデオによるドキュメンタリー番組のスピンオフ作品を撮影中。この作品では、元婚約者で双子の父親であるザイオン・フォスターとの関係破綻も描かれる予定だ。



（BANG Media International／よろず～ニュース）