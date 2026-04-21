映画「スターシップ・トゥルーパーズ」などで知られた俳優のパトリック・マルドゥーンさんが死去した。57歳だった。昼ドラ「Days of Our Lives」や「メルローズ・プレイス」などへの出演でも知られたパトリックは19日、心臓発作により急逝したとDeadline.comが伝えた。



【写真】逝去わずか2日前に登校されたインスタグラム 期待に満ちた文章と写真

そのわずか2日前、パトリックはクリス・ヘムズワース、チャニング・テイタム、タロン・エガートン主演の映画「Kockroach」に製作で参加することをインスタグラムで報告。オーストラリアで撮影が開始されたことを伝えていた。



シットコム「Who’s the Boss?」、ティーンドラマ「Saved By the Bell」などへの出演を経て、1992年から95年、そして2011年から12年にかけて「Days of Our Lives」に出演。90年代半ばには「メルローズ・プレイス」で悪役を演じた。



映画界では1997年の「スターシップ・トゥルーパーズ」でザンダー役を好演。1999年の「スティグマータ 聖痕」や2021年の「デッドロック」、2022年の「探偵マーロウ」などにも出演したほか、プロデューサーとしても活躍していた。



（BANG Media International／よろず～ニュース）