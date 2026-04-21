「女王とご飯行けた」今季から米国女子ツアーに本格参戦の櫻井心那、大きなハンバーガーを前にピース！
今シーズンから米国女子ツアーに本格参戦している櫻井心那が自身のインスタグラムを更新。「JMイーグルLA選手権」では予選落ちを喫してしまったが、「まだ始まったばかり」「自分のペースで、積み重ねていきます」と現在の心境を投稿した。
【写真】ハンバーガーショップで山下美夢有とピース！（全5枚）
そして櫻井は「p.s. 女王とご飯行けたことがとっても嬉しかった」と記し、山下美夢有と食事に行けたことを喜んでいた。2022年から2年続けて日本ツアーの年間女王に輝き、米ツアーには昨年から本格参戦すると、すでにメジャー大会「AIG女子オープン」（全英女子）など2勝を挙げている山下との食事会だ。大きなハンバーガーとフライドポテトのセットを前に、2人は楽しそうにピースをしていた。その他には、緑に囲まれたコース内の道を歩きながら、カメラに大きく手を挙げる櫻井の姿やドライビングレンジで練習に励む姿なども公開した。投稿を見たファンからは「ほんとまだまだこれから 頑張れ〜」「日本からエールを送ります」「山下選手と楽しそう」などのコメントが寄せられていた。今季の櫻井はこれまで4試合に参戦し、予選通過は2試合。最高順位は50位タイと苦戦を強いられている。今週のメジャー大会「ジェブロン選手権」には出場権がおりてこず、次戦は昨年、岩井千怜が優勝した「メキシコ・リビエラマヤオープン」となる予定だ。欠場する一週間で英気を養い、米国ツアーでも本領を発揮してくれることをファンは期待している。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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