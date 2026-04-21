4月21日までに、元タレントの坂口杏里が起業家でインフルエンサーの水沢よしあのTikTokに出演。近影を公開したが、その姿に騒然となっている。

坂口は4月11日にも同TikTokに登場。体重×100円分の金額をプレゼントするという企画に出演し、巻き髪の綺麗なお出かけスタイルを披露。それに続き2回目の登場となった。

「今回は、所持金の10倍の金額分をプレゼントするという企画に坂口さんが登場し、動画が投稿されました。黒いスカートと白のパーカー姿の坂口さんは、少しふっくらした印象です。プレゼントにはサンドイッチを購入し、喜ぶ様子が映っていました」（芸能プロ関係者）

再度TikTokに登場した坂口。しかしコメント欄には

《なんか様子おかしくない？》

《こんなに喋り方まで変わっちゃうもんなんか》

と心配の声が続出していたのだ。今回の動画で見せた彼女の言動は、前回とは明らかに様子が違ったと前出の芸能プロ関係者が指摘する。

「坂口さんは終始呂律が回っていないのか、発する言葉がすべてたどたどしく聞こえました。さらにプレゼントを購入するお店に走って向かおうとしたものの、思うように足が動いていません。走っている最中には『膀胱が破裂しそう』と突然吐露し、『尿が…』と走る際の振動が身体に負担になっている辛そうな表情をしていたのです」

階段の上り下りも1段1段ゆっくり歩き、同行する水沢もフォローに入る。前回の動画で見せたシャキッとした姿とは一変し、ふらふらとした様子に視聴者は騒然となっていたのだ。

「4月7日には、『NEWSポストセブン』が彼女が尿閉という病気を患っていることを報道。尿が1リットル以上も溜まっている危険な状況だったと明かしました。その症状を解消するために装着したカテーテルを自ら外したことも報じており、動画からは身体が思わしくないことが伝わってきます。

さらに、動画冒頭で財布をあけながら所持金はわずか1540円であることを明かし、全て小銭で所持していました。逮捕後、自身の男性ファンの自宅に居候状態になっていると言われている坂口さんですが、いまだ困窮状態であるようです」（前出・芸能プロ関係者）

一時はタレントとして名を馳せた坂口。生活を立て直すことができるといいが……。