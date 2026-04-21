「フルリモート」の仕事に興味があります。通勤がない以外に、年収や昇進、働きやすさにはどんな違いがあるのでしょうか？

フルリモートは通勤がないだけではない？ 働き方の大きな違い

フルリモートとは、出社せずに自宅などから仕事を行う働き方です。最大の特徴は通勤が不要になる点ですが、それ以外にも働き方に大きな変化があります。

たとえば、仕事の進め方が成果重視になりやすい点です。オフィスでの勤務では勤務時間や態度も評価の対象になりやすいですが、リモートでは「どれだけ成果を出したか」がより重視される傾向があります。

また、働く場所を自由に選べるため、地方に住みながら都市部の企業で働くことも可能です。これにより生活コストを抑えられるケースもあります。ただし、対面でのコミュニケーションが減るため、意思疎通に工夫が必要になります。チャットやオンライン会議が中心になるため、自分から積極的に情報共有を行う姿勢が求められます。



フルリモートで年収は上がる？ 下がる？

フルリモートだからといって、一概に年収が上がる、または下がるとはいえません。たとえば、勤務地に関係なく同じ給与水準を維持する企業もあれば、居住地の物価に応じて給与を調整する企業もあります。

具体的には、東京のIT企業で年収600万円のエンジニアが、フルリモートを活用して地方に移住したケースを考えてみましょう。この企業が全国一律の給与制度を採用していれば、地方に住んでも年収600万円のまま働けます。

一方で、地域ごとに給与を調整する制度の場合、物価の低い地域に住むことで年収が500万円程度に下がることもあります。このように、同じ仕事でも企業の方針によって収入が変わる点には注意が必要です。

一方で、フルリモートの求人はITや専門職に多く、スキルが高い人材であれば高収入を維持しやすい傾向があります。たとえば、Webエンジニアとして実務経験が豊富な人が、フルリモート可能な企業に転職した結果、年収が500万円から700万円に上がるケースもあるでしょう。

また、副業が認められている場合、平日は企業で働きながら、週末にフリーランスとして案件を受けることで、合計の年収を800万円以上に増やす人もいます。

ただし、スキルが不足している場合は選べる求人が限られ、結果的に年収が下がるかもしれません。そのため、フルリモートを目指す場合は、自分の市場価値を高めることが重要になります。



昇進や評価に影響はある？ 働きやすさとの関係

フルリモートでは、昇進や評価に不安を感じる人も少なくありません。実際、対面での接点が少ない分、上司に仕事ぶりが伝わりにくいと感じることがあります。

その結果、評価が伸びにくいと感じるケースもあります。このような状況を避けるためには、成果を分かりやすく報告することが大切です。定期的に進捗を共有し、自分の貢献を可視化することで評価につながりやすくなります。

一方で、フルリモートは働きやすさの面で大きなメリットがあります。通勤時間がなくなることで、その時間を自己研鑽や家族との時間に使えます。また、自分のペースで仕事を進めやすく、集中しやすい環境を作れる点も魅力です。

ただし、自宅での勤務はオンとオフの切り替えが難しく、長時間労働になりやすい側面もあります。そのため、意識的に休憩を取るなどの工夫が必要です。



フルリモートは自分に合う働き方か見極めることが重要

フルリモートは、自由度が高く魅力的な働き方ですが、すべての人に合うとは限りません。自己管理が苦手な場合や、対面でのコミュニケーションを重視したい場合は、働きにくさを感じることもあります。一方で、自律的に働ける人や専門スキルを持つ人にとっては、大きなメリットを得られる可能性があります。

重要なのは、年収や昇進だけで判断するのではなく、自分の働き方の価値観に合っているかを見極めることです。企業ごとの制度や評価方法を事前に確認し、自分に合う環境を選ぶことで、フルリモートでも満足度の高い働き方を実現できるでしょう。

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー