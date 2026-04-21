『薬屋のひとりごと』の料理が味わえる初の公式レシピ本『猫猫の調合書』刊行へ

『薬屋のひとりごと 猫猫の調合書（レシピ）』（イマジカインフォス）が2026年5月13日（水）に発売される。

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シリーズ累計発行部数4500万部を突破した『薬屋のひとりごと』から公式レシピ本が誕生。壬氏（ジンシ）の「媚薬を作ってくれないか？」との依頼で猫猫（マオマオ）が作ったチョコレートや、小蘭（シャオラン）・子翠（シスイ）との友情の証・氷菓をはじめ、作中に登場する数々の料理を原作者・日向夏完全監修のもとレシピ化したものが掲載される。

本書の表紙は原作小説のイラストを担当するしのとうこによる描き下ろし。宴を抜け出して、壬氏の依頼により氷菓を作る猫猫と、出来上がりを待つ壬氏の様子が描かれている。

また本書のために著者・日向夏が新規でショートストーリーを新規に5本を書き下ろし。「鱠（なます）」「二層の酒」「串焼き」「甘藷（かんしょ）菓子」「角煮」のタイトルで収録されている。加えて以前特典として限定配布された「可可阿（カカオ）菓子」も収録され、計6本のショートストーリーを楽しむことができる。

本書に収録される料理のひとつであり、氷と塩を使って材料を冷やし固めて作る「友情の氷菓」のレシピはWEBサイト「S Cawaii!」でも掲載されている。そのほか本書には法人別購入特典が用意される。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）