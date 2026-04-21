KORG（コルグ）のクリップ式チューナー＆メトロノーム「TM-70C」に、サンリオコラボモデルが3バージョン登場しました。今回はマイメロディ、ハンギョドン、ポムポムプリンの人気3キャラです。

TM-70Cのサンリオコラボモデルは、以前にもリリースされており、そのときはハローキティ、シナモロール、ポチャッコの3バージョンでした。しかし、それらはとっくに廃番。かなり人気があったので、再発を望む声も大きかったようです。

サンリオキャラと一緒に練習しよう

Image: KORG

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TM-70Cは、チューナー＆メトロノーム本体のTM-70Fと、楽器に取り付けて振動をキャッチするクリップ式マイクCM-400のセット。マイクにもしっかりとキャラデザインが入っています。カラーリングもかわいい。

機能的にも大型ディスプレイで操作しやすく、±25セントに表示画面を拡大したフォーカス・モードや、過去2秒間に検出したピッチ範囲を表示するトレース・モードなどによってチューニングの精度もアップ。単4電池2本で最大250時間使えます。

こういうグッズと一緒だと、練習へのモチベーションも上がるってもんです。中高生の軽音楽部、吹奏楽部の練習にはピッタリじゃないでしょうか。

Source: KORG

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