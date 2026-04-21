楽器練習が楽しくなる。コルグ×サンリオのチューナー＆メトロノーム
KORG（コルグ）のクリップ式チューナー＆メトロノーム「TM-70C」に、サンリオコラボモデルが3バージョン登場しました。今回はマイメロディ、ハンギョドン、ポムポムプリンの人気3キャラです。
TM-70Cのサンリオコラボモデルは、以前にもリリースされており、そのときはハローキティ、シナモロール、ポチャッコの3バージョンでした。しかし、それらはとっくに廃番。かなり人気があったので、再発を望む声も大きかったようです。
サンリオキャラと一緒に練習しよう
TM-70Cは、チューナー＆メトロノーム本体のTM-70Fと、楽器に取り付けて振動をキャッチするクリップ式マイクCM-400のセット。マイクにもしっかりとキャラデザインが入っています。カラーリングもかわいい。
機能的にも大型ディスプレイで操作しやすく、±25セントに表示画面を拡大したフォーカス・モードや、過去2秒間に検出したピッチ範囲を表示するトレース・モードなどによってチューニングの精度もアップ。単4電池2本で最大250時間使えます。
こういうグッズと一緒だと、練習へのモチベーションも上がるってもんです。中高生の軽音楽部、吹奏楽部の練習にはピッタリじゃないでしょうか。
Source: KORG
KORG(コルグ) チューナー メトロノーム TM-70C マイメロディ
6,688円
Amazonで見るPR
KORG(コルグ) チューナー メトロノーム TM-70C ハンギョドン
6,688円
Amazonで見るPR
KORG(コルグ) チューナー メトロノーム TM-70C ポムポムプリン
6,688円
Amazonで見るPR