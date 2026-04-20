日本ハム、阪神などで活躍した糸井嘉男氏（44）が20日放送の日本テレビ系「しゃべくり007」（月曜後9・00）にゲスト出演。侍ジャパンでともに戦った内川聖一氏（43）から、ミーティングでの衝撃発言を暴露される場面があった。

この日は「日本プロ野球ホームランSP」と題し、さまざまなホームランを振り返った。糸井氏のホームランには、興奮して途中退場した一発が取り上げられた。

「日本ハムからオリックスにトレードで出されたんですけど、日本ハムには絶対負けたくなくて、ホームラン打った時に喜びすぎて酸欠になって途中交代しました」と当時を回想。「ベンチ裏でわっしょいってやってて、ピヨッピヨッってピヨりました」と笑わせた。

ここから“糸井伝説”の話題に。侍ジャパンでともに戦った内川聖一氏は、糸井氏がミーティングで「僕用のサインありませんかって言い出した」と激白。「糸井さん、サイン覚えられないから俺用のサイン作れって侍ジャパンのミーティングの中で発言したんです」と暴露し、スタジオを盛り上げた。

糸井氏は「簡単なタッチ2回したらバントとか」と笑いながら、当時の要求を打ち明けていた。