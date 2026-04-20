【私立中高一貫校PTA】公立とは別世界？ 強制加入、不透明な高額会費…でも「あえて参加」する理由
中学受験を経てようやく手にした、私立中高一貫校への入学。志望校選びでは偏差値や進学実績に目が向きがちですが、入学後に保護者を待っているのが「PTA」という未知の世界です。
「私立のPTAは怖いのでは？」「仕事が忙しくてもやっていける？」といった不安の声も多いなか、その実態は公立の小・中学校とは驚くほど異なっています。現役保護者たちの“生の声”から、私立PTAの「光と影」をひも解いてみましょう。
【画像】入会届がない、会費が勝手に引き落とされる…それ「理不尽PTA」かも？10のチェック項目で診断
そう語るのは、都内の私立中高一貫校に中学2年生の娘を通わせる保護者です。
私立中高一貫校では、PTAが単に学校行事を手伝うだけでなく、主体となってイベントを企画・運営するケースが少なくありません。保護者向けの教養講座や、文化祭での大がかりな出店など、その内容は多岐にわたります。
「生徒が実際に受けている授業を、保護者も体験できる企画がありました。私は委員として家庭科のお菓子作り講座の運営を担いましたが、マニュアルが完備されていて驚きました。参加者の意識も高く、想像していたより気負わずに取り組めました（東京都在住・高校1年生女子の保護者）」
学校の教育方針に共感して入学しているからこそ、「学校の教育活動を支えたい」と前向きに捉え、活動をサポートしている保護者が一定数いるのが、私立中高一貫校のPTAの特徴の1つと言えそうです。
「役員は毎年ほぼ自薦（立候補）で決まっています。新学期の保護者会の前に委員募集のアンケートが配られ、そこで希望者を募ります。私自身もこれまでに3回委員を経験しましたが、希望者が一定数集まるので、比較的スムーズに決まります（埼玉県在住・高校2年生男子の保護者）」
背景にあるのは、学校の教育方針を尊重する私立中高一貫校ならではの文化です。
公立では、保護者が学校運営に意見を出したり地域活動を担ったりする場面もありますが、私立では教育活動を見守り、応援する立場で関わる雰囲気があるようです。
「役員や委員の多くは、『PTAに参加することで、子どもが通う学校の校風に触れてみたい』『学校の教育をより深く理解したい』といった思いで関わっている様子でした（東京都在住・高校1年生女子の保護者）」
また、中高一貫校は6年間という長い付き合いになるため、保護者同士のつながりを求めて活動に参加するケースも少なくありません。「年齢や職業を超えて、子どもを通じて知り合いができるのは貴重な経験でした」という声もあり、ネットワーク作りの場としても機能しているようです。
「体育会系の学校ということもあり、保護者の交流は部活単位がメインです。サッカーの強豪校で、監督に子育て相談をしたこともあります。部活の保護者同士のつながりのほうが強いですね」（東京都在住・中学3年生男子の保護者）
また別の学校では、PTAはあるものの、クラス委員は数人だけという比較的コンパクトな体制です。
「娘は高校から入学したのですが、中学時代からやっていたという方がクラス委員を3年間担当してくださり、私はほとんど関わりませんでした。正直、拍子抜けしました（神奈川県在住・高校2年生女子の保護者）」という声もあり、私立中高一貫校と一口に言っても、保護者の関わり方は学校ごとにスタイルが違うようです。
さらに興味深いのは、PTAを設置していない学校もある点です。
ある学校では、固定の組織を置かず、保護者が自主的に複数の団体を作って、必要に応じてイベントをサポートする仕組みをとっています。
「慣例的なものなら、最初からなくてもいい。必要性が出てきた段階で協議して作ればいい」という学校側の考え方は、形式よりも「生徒中心の学校づくり」を重視している表れとも言えるでしょう。
公立校では「任意加入」の周知が進んでいますが、私立中高一貫校の中には、今なお「入学と同時に自動加入、会費は学費と一緒に自動引き落とし」という形式の学校もあります。
学校という強固な組織であるため、保護者も「そういうものだ」と受け入れざるを得ない空気があるのかもしれません。
さらに、その「会計」の在り方に疑問を抱く声も……。
「学校とPTAの会計が事実上統合されており、独立した会計報告が不十分だと感じます。年間数万円の高額な会費が何に使われているのか、さりげなく確認しても、学校側からはスルーされてしまい、疑問は残りました。ただ、文化祭のバザーなどの活動そのものは楽しく、保護者同士の情報交換の場にはなっていました（千葉県在住・中学3年生男子の保護者）」
6年間も通うからこそ、波風を立てたくないという心理が働き、不透明な慣習が維持されやすいという側面もあるようです。
まさにPTAは、その学校の教育方針や校風を映し出す「鏡」のような存在です。中学受験を検討する際には、説明会などで保護者の関わり方にも目を向けてみると、その学校の「本当の姿」が見えてくるかもしれません。
(文:長島 ともこ（子育て・PTA情報ガイド）)
「私立のPTAは怖いのでは？」「仕事が忙しくてもやっていける？」といった不安の声も多いなか、その実態は公立の小・中学校とは驚くほど異なっています。現役保護者たちの“生の声”から、私立PTAの「光と影」をひも解いてみましょう。
私立中高一貫校のPTAは「教育活動の応援団」？「上の子が公立中に通っていましたが、私立のPTAは“学校の応援団”という色合いが強い印象です。保護者の皆さんの自主性も非常に高いと感じます」
そう語るのは、都内の私立中高一貫校に中学2年生の娘を通わせる保護者です。
私立中高一貫校では、PTAが単に学校行事を手伝うだけでなく、主体となってイベントを企画・運営するケースが少なくありません。保護者向けの教養講座や、文化祭での大がかりな出店など、その内容は多岐にわたります。
「生徒が実際に受けている授業を、保護者も体験できる企画がありました。私は委員として家庭科のお菓子作り講座の運営を担いましたが、マニュアルが完備されていて驚きました。参加者の意識も高く、想像していたより気負わずに取り組めました（東京都在住・高校1年生女子の保護者）」
学校の教育方針に共感して入学しているからこそ、「学校の教育活動を支えたい」と前向きに捉え、活動をサポートしている保護者が一定数いるのが、私立中高一貫校のPTAの特徴の1つと言えそうです。
「役員決め」の風景も公立とは一線を画すPTAといえば避けて通れないのが「役員決め」の難航ですが、ここも私立中高一貫校はスムーズに進むことが多いようです。
「役員は毎年ほぼ自薦（立候補）で決まっています。新学期の保護者会の前に委員募集のアンケートが配られ、そこで希望者を募ります。私自身もこれまでに3回委員を経験しましたが、希望者が一定数集まるので、比較的スムーズに決まります（埼玉県在住・高校2年生男子の保護者）」
背景にあるのは、学校の教育方針を尊重する私立中高一貫校ならではの文化です。
公立では、保護者が学校運営に意見を出したり地域活動を担ったりする場面もありますが、私立では教育活動を見守り、応援する立場で関わる雰囲気があるようです。
「役員や委員の多くは、『PTAに参加することで、子どもが通う学校の校風に触れてみたい』『学校の教育をより深く理解したい』といった思いで関わっている様子でした（東京都在住・高校1年生女子の保護者）」
また、中高一貫校は6年間という長い付き合いになるため、保護者同士のつながりを求めて活動に参加するケースも少なくありません。「年齢や職業を超えて、子どもを通じて知り合いができるのは貴重な経験でした」という声もあり、ネットワーク作りの場としても機能しているようです。
PTAより「部活保護者会」が中心、あるいは「ない」学校もまた、私立中高一貫校のPTAには、学校ごとの文化が色濃く表れます。ある男子校では、PTAの存在感はあまり強くなく、部活動ごとの保護者の集まりが中心だったと言います。
「体育会系の学校ということもあり、保護者の交流は部活単位がメインです。サッカーの強豪校で、監督に子育て相談をしたこともあります。部活の保護者同士のつながりのほうが強いですね」（東京都在住・中学3年生男子の保護者）
また別の学校では、PTAはあるものの、クラス委員は数人だけという比較的コンパクトな体制です。
「娘は高校から入学したのですが、中学時代からやっていたという方がクラス委員を3年間担当してくださり、私はほとんど関わりませんでした。正直、拍子抜けしました（神奈川県在住・高校2年生女子の保護者）」という声もあり、私立中高一貫校と一口に言っても、保護者の関わり方は学校ごとにスタイルが違うようです。
さらに興味深いのは、PTAを設置していない学校もある点です。
ある学校では、固定の組織を置かず、保護者が自主的に複数の団体を作って、必要に応じてイベントをサポートする仕組みをとっています。
「慣例的なものなら、最初からなくてもいい。必要性が出てきた段階で協議して作ればいい」という学校側の考え方は、形式よりも「生徒中心の学校づくり」を重視している表れとも言えるでしょう。
「自動徴収」「高額会費」……私立校ならではの閉鎖的な悩み一方で、私立中高一貫校ならではの「避けて通れない課題」に直面している声もあります。
公立校では「任意加入」の周知が進んでいますが、私立中高一貫校の中には、今なお「入学と同時に自動加入、会費は学費と一緒に自動引き落とし」という形式の学校もあります。
学校という強固な組織であるため、保護者も「そういうものだ」と受け入れざるを得ない空気があるのかもしれません。
さらに、その「会計」の在り方に疑問を抱く声も……。
「学校とPTAの会計が事実上統合されており、独立した会計報告が不十分だと感じます。年間数万円の高額な会費が何に使われているのか、さりげなく確認しても、学校側からはスルーされてしまい、疑問は残りました。ただ、文化祭のバザーなどの活動そのものは楽しく、保護者同士の情報交換の場にはなっていました（千葉県在住・中学3年生男子の保護者）」
6年間も通うからこそ、波風を立てたくないという心理が働き、不透明な慣習が維持されやすいという側面もあるようです。
私立中高一貫校PTAは「学校を映し出す鏡」「怖い」「大変」といった先入観を持たれがちな私立中高一貫校のPTAですが、実際には、教育支援のプロ集団化している学校から、不透明な慣習が残るが情報収集の場として機能している学校、あるいは組織そのものが存在しない学校まで驚くほど多様でした。
まさにPTAは、その学校の教育方針や校風を映し出す「鏡」のような存在です。中学受験を検討する際には、説明会などで保護者の関わり方にも目を向けてみると、その学校の「本当の姿」が見えてくるかもしれません。
(文:長島 ともこ（子育て・PTA情報ガイド）)