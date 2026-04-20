Mリーグ機構は「ZOZOTOWN Mリーグ2025-26」セミファイナルシリーズ、4月20日の第1試合に出場する4選手を発表した。注目はファイナルシリーズ進出圏内を目指すリーグ5位・セガサミーフェニックス、同6位・赤坂ドリブンズの動向。短期決戦のセミファイナルも折り返しを迎え、いよいよ激しい順位争いが加熱する。

【映像】下位2チームの巻き返しは？（中継）

現在のボーダーラインは、4位・KONAMI麻雀格闘倶楽部の＋95.1。5位・セガサミーフェニックスは、わずか10ポイント差で1試合どころか1局あれば十分逆転できるほどの僅差だ。赤坂ドリブンズは115.3ポイント差。デイリーダブルを決めれば、一気に追いつける。6チームが全てプラス域に集まる混戦になれば、セミファイナルは最後までわからなくなる。

【4月20日第1試合】

赤坂ドリブンズ・浅見真紀（最高位戦）

EX風林火山・永井孝典（最高位戦）

セガサミーフェニックス・醍醐大（最高位戦）

BEAST X・鈴木大介（連盟）

【4月17日終了時点での成績】

1位 BEAST X ＋405.9（10/20）

2位 EX風林火山 ＋341.6（10/20）

3位 TEAM雷電 ＋210.4（12/20）

4位 KONAMI麻雀格闘倶楽部 ＋95.1（12/20）

5位 セガサミーフェニックス ＋85.1（10/20）

6位 赤坂ドリブンズ ▲20.2（10/20）

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

（ABEMA／麻雀チャンネルより）

