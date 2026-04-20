アメリカのプロバレーボールリーグであるLeague One Volleyball（LOVB）のプレーオフ決勝の2ndレグが19 日（日）に行われ、リベロ（L）の井上琴絵が所属するオースティンと、L小島満菜美が所属するソルトレイクが対戦した。

レギュラーシーズンを3位で終えたオースティンと4位で終えたソルトレイク。それぞれプレーオフに進出すると、準決勝でオースティンはアタランタを、ソルトレイクはヒューストンを撃破して決勝へと進出していた。

17日（金）に行われた決勝の1stレグでは、1セット目から井上、小島ともに先発起用で出場。激闘を見せ、3-2のフルセットで小島が所属するソルトレイクが先勝する。

そして19日、迎えた2ndレグでも激闘が繰り広げられる。2-3で今度は井上が所属するオースティンが勝利を挙げ、優勝の行方はゴールデンセットに委ねられる。結果、オースティンが8-15で勝利。LOVB2連覇を達成した。

両日本人選手はどちらも活躍。井上は、1stレグでサーブを19本を受けて成功率79％、2ndレグで12本を受けて成功率83%を記録。対する小島は1stレグで19本を受け68％、2ndレグで19本を受けて79％と両選手とも平均して高い数値をマークした。

■試合結果

オースティン（アメリカ）3-2 ソルトレイク（アメリカ）

第1セット 25-20

第2セット 21-25

第3セット 22-25

第4セット 25-22

第5セット 15-11

ゴールデンセット 15-8