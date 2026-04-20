41歳で孫がいるタトゥーママの壮絶人生 15歳で家出→18歳で結婚・出産→交際相手から激しいDV
ABEMAの情報バラエティ『秘密のママ園2』#12が19日放送された。#12では、気になる他人の家庭をのぞき見する密着企画「のぞき見！隣のママ」にて、10tのダンプカーを操るタトゥーママ・ケイコさん（41歳）に密着した。22歳の長男を筆頭に3人の子どもを育て、長女には1歳の子どもがいるため「41歳でおばあちゃん」という衝撃の事実にスタジオは騒然となった。
【写真】タトゥーママ41歳、3人の子どもと孫も！
『秘密のママ園』は、建前ではなく“本音”で語れるママたちの居場所として、多様な家族のかたちや子育て観、恋愛、夫婦関係、自己実現まで、あらゆる視点から“いま”を生きる親たちのリアルに向き合う情報バラエティ。番組MCには、各世代を代表する母親であり働く女性でもある滝沢眞規子、近藤千尋、峯岸みなみの3名が出演。これまでのスタジオトークや匿名相談を通じて、多くの視聴者から「自分のことのように共感した」「目の前の生活とつながる」といった反響を集めている。
そんなたくましいケイコさんだが、その過去は壮絶なものだった。幼少期から両親に全否定され、父親から「ケイコのことワシは嫌いや」と拒絶されたことで、15歳で家出を決行。18歳で結婚・出産するも、相手の浮気に悩まされ重度のうつ病を発症し、薬を瓶ごと一気に飲み干すなど「死」を意識した過去を明かした。さらに21歳で離婚した後、新たな交際相手から激しいDVを受け、「顔がパンパンになって、病院に行って『階段から落ちました』と言ったことがある」と地獄の日々を回顧。
そんな絶望の中、彼女を救ったのは当時わずか5歳だった長男だった。暴力を振るわれていると、長男が両手を広げて前に立ち、「おかあに手出すな！」と命がけで守ってくれたという。「自分の無力さが悔しかった。
守れるくらい強くなりたいと思った」と当時の心境を語った長男は、プロキックボクサーとしてデビューを果たした。
そして、女手一つで3人の子どもを養うため、35歳の時に手取り12万円のガソリンスタンドのアルバイトから一念発起。祖父から20万円を借りて大型免許を取得しダンプの世界へと飛び込んだケイコさん。20歳の長女も母の働く姿に憧れ、同じ10トンダンプカーの運転手としての道を進むと明かされた。ママの背中を見て立派に成長した子どもたちと、「あの子らがいると頑張れる」「“おかあは強く”です」と笑顔で語ったケイコさんの絆に、スタジオは感動に包まれていた。
『秘密のママ園2』最新回はABEMAで見逃し配信中。
【写真】タトゥーママ41歳、3人の子どもと孫も！
『秘密のママ園』は、建前ではなく“本音”で語れるママたちの居場所として、多様な家族のかたちや子育て観、恋愛、夫婦関係、自己実現まで、あらゆる視点から“いま”を生きる親たちのリアルに向き合う情報バラエティ。番組MCには、各世代を代表する母親であり働く女性でもある滝沢眞規子、近藤千尋、峯岸みなみの3名が出演。これまでのスタジオトークや匿名相談を通じて、多くの視聴者から「自分のことのように共感した」「目の前の生活とつながる」といった反響を集めている。
そんな絶望の中、彼女を救ったのは当時わずか5歳だった長男だった。暴力を振るわれていると、長男が両手を広げて前に立ち、「おかあに手出すな！」と命がけで守ってくれたという。「自分の無力さが悔しかった。
守れるくらい強くなりたいと思った」と当時の心境を語った長男は、プロキックボクサーとしてデビューを果たした。
そして、女手一つで3人の子どもを養うため、35歳の時に手取り12万円のガソリンスタンドのアルバイトから一念発起。祖父から20万円を借りて大型免許を取得しダンプの世界へと飛び込んだケイコさん。20歳の長女も母の働く姿に憧れ、同じ10トンダンプカーの運転手としての道を進むと明かされた。ママの背中を見て立派に成長した子どもたちと、「あの子らがいると頑張れる」「“おかあは強く”です」と笑顔で語ったケイコさんの絆に、スタジオは感動に包まれていた。
『秘密のママ園2』最新回はABEMAで見逃し配信中。