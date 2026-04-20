鹿児島市の平川動物公園で、快適に園内を移動できる新たな乗り物のサービスが始まっています。

導入されたのは、「ウィル」と呼ばれる乗り物です。運転免許は必要ありません。

鹿児島トヨタが販売やメンテナンスをしており、体力に不安のある人や高齢者でも広い園内を気軽に散策できます。

九州の動物園では初めての取り組みです。

最大10度の坂道も一定の速度で上り下り

（レポーター）「坂道でもするするのぼる、不安があったときは、手を離すとすぐ止まるから安心」

ウィルは歩行速度と同じスピードで静かに走行し、最大10度の坂道も一定の速度で上り下りできます。

また、小回りが利くため、園内でも安全に移動でき、動物にも配慮できるということです。

「動物と目線が近くなることも魅力」

（鹿児島トヨタ自動車 神川麗奈さん）「動物と目線が近くなることも魅力、歩行に心配がある方にかかわらず、より多くの方に利用していただきたい」

（平川動物公園 福守朗園長）「これを機会に平川動物公園に足を運び、WHILLを使っていただけたら」

園内には3台導入されていて、料金は1回2000円、当日の受付で利用できます。

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