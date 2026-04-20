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クルマ買う系チャンネル「ワンソクTube」が、「【カッコ良すぎ!!】新型アウディA6フルモデルチェンジ試乗! エアサスの乗り心地が異次元! 加速もとんでもねぇ! | Audi A6 Sportback e-tron 2026」を公開した。新型「アウディ A6 Sportback e-tron performance」の公道試乗を通じて、電気自動車ならではの圧倒的な加速性能と、エアサスペンションがもたらす快適な乗り心地を徹底レビューし、同車の真価を紐解いている。



ワンソクTube氏は、雨天の中で公道へ出ると、同車の静粛性の高さを評価し、「鬼のような静かさ」と驚きを隠さない。フロントガラスにあたる雨粒の音すら抑え込まれており、モーター音やロードノイズがわずかに聞こえる程度だと語る。



ドライブモードをダイナミックに変更しての加速検証では、アクセルを踏み込んだ瞬間に「とんでもない加速感」と声を上げ、電気自動車らしいダイレクトな走りを体感。一方で、他社のEVと比較しつつ、「速いけど怖くない感じ」「安心感のある加速フィール」と、単なる力強さだけではない洗練された走行性能を強調した。



さらに、乗り心地については「魔法の絨毯のようなすごい乗り心地の良さがある」と称賛。荒れた路面や段差を越えても振動をほとんど拾わず、スムーズな足回りを高く評価した。20インチの低扁平タイヤを装着しているにもかかわらず、微振動をシャットアウトするエアサスペンションの恩恵や、床下に敷き詰められたバッテリーによる低重心化が寄与していると分析している。



インフォテインメントシステムの先進性や、ウインカーと連動するアンビエントライトの演出など、アウディならではのデザイン性にも言及。一充電走行可能距離が769kmに達し、実用性も向上している点を踏まえ、「価格なりの良さがある」と結論付けた。圧倒的なパフォーマンスと快適性を両立した新型A6 e-tronは、次世代のラグジュアリーEVとして、新たな基準を示す一台となりそうだ。