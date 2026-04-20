1児の母・宮崎宣子、車型おにぎり入った息子弁当公開「手が込んでて素敵」「「開けたら思わず笑顔に」と反響
【モデルプレス＝2026/04/20】元日本テレビで現在はフリーの宮崎宣子アナウンサーが4月20日、自身のInstagramストーリーズを更新。手作り弁当を公開した。
【写真】46歳フリーアナ「卵焼きも星型ですごい」見た目が楽しい幼稚園息子弁当
宮崎は、幼稚園に通う息子のために作った弁当を公開。れんこんきんぴら、ひじきハンバーグ、ブロッコリー、サツマイモ甘煮、ウィンナー、車型のシャケおにぎり、卵焼きが詰められており、「星卵焼き→にんじんへ」「卵が嫌いらしい アレルギーではないのに」と卵焼きをにんじんに変更したことも明かしている。
この投稿に、ファンからは「車の形になってるの可愛い」「手が込んでて素敵」「卵焼きも星型ですごい」「ひじきハンバーグヘルシーで気になる」「開けたら思わず笑顔になる弁当」「参考になる」などの声が上がっている。
宮崎は2002年4月に日本テレビに入社し、2011年12月に一般男性と結婚。2012年3月に日本テレビを退社後、フリーに転身。2021年12月に「歳の差10歳」の男性と再婚、2023年10月に出産を発表した。（modelpress編集部）
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【写真】46歳フリーアナ「卵焼きも星型ですごい」見た目が楽しい幼稚園息子弁当
◆宮崎宣子、息子へのお弁当披露
宮崎は、幼稚園に通う息子のために作った弁当を公開。れんこんきんぴら、ひじきハンバーグ、ブロッコリー、サツマイモ甘煮、ウィンナー、車型のシャケおにぎり、卵焼きが詰められており、「星卵焼き→にんじんへ」「卵が嫌いらしい アレルギーではないのに」と卵焼きをにんじんに変更したことも明かしている。
◆宮崎宣子の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「車の形になってるの可愛い」「手が込んでて素敵」「卵焼きも星型ですごい」「ひじきハンバーグヘルシーで気になる」「開けたら思わず笑顔になる弁当」「参考になる」などの声が上がっている。
宮崎は2002年4月に日本テレビに入社し、2011年12月に一般男性と結婚。2012年3月に日本テレビを退社後、フリーに転身。2021年12月に「歳の差10歳」の男性と再婚、2023年10月に出産を発表した。（modelpress編集部）
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