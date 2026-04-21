「本当に一流だよ」アメリカ人親子が語る“日本文化への敬意”と心温まるおもてなしドライブ
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YouTubeチャンネル「イチマルク │ FREE RIDE」が、「【FREE RIDE】日本に着いたばかりの外国人を車でおもてなししてみた」と題した動画を公開した。日本に到着したばかりのアメリカ人親子を車に乗せ、観光案内と食事でもてなす様子を配信。「本当に一流だよ」と日本文化を絶賛するゲストの温かい人柄が伝わる内容となっている。
ドライブの序盤、アメリカ・ルイジアナ州から訪れたという親子に日本が好きな理由を尋ねると、父親は「日本人はすっごく礼儀正しいんだよ」「本当に一流だよ。すごく敬意を感じられて好きなんだ」と熱弁。息子も日本の安全性や清潔さを称賛し、日本に対する深い愛情を語った。
靖国神社へ到着すると、そびえ立つ巨大な鳥居や満開の桜に「うつくしい〜！」と大興奮。神前での「二礼二拍手一礼」の参拝作法を学び、初めてのおみくじも体験した。夕暮れ時には、この日から始まったという桜のライトアップに遭遇。「この光景をどう表現していいかわからない」「言葉が出ないよ」と、幻想的な景色に圧倒される様子が見られた。
すっかり日が暮れた後は、とんかつ店へ。「いただきます」と手を合わせてカツカレーや巨大なカキフライを頬張ると、「とんでもなく美味しいね」「こりゃうまいな」と満面の笑みを浮かべた。帰り際にも店員へ「ごちそうさま！」と元気よく声をかけ、日本の食事マナーを実践した。
動画の終盤、車内でお土産のステッカーやミニカーをプレゼントされると、二人は子どものように喜んだ。「全員の時間は平等に大切だよ！ありがとうね」と最後まで感謝を忘れない親子の姿に、心温まるおもてなしの旅となった。
ドライブの序盤、アメリカ・ルイジアナ州から訪れたという親子に日本が好きな理由を尋ねると、父親は「日本人はすっごく礼儀正しいんだよ」「本当に一流だよ。すごく敬意を感じられて好きなんだ」と熱弁。息子も日本の安全性や清潔さを称賛し、日本に対する深い愛情を語った。
靖国神社へ到着すると、そびえ立つ巨大な鳥居や満開の桜に「うつくしい〜！」と大興奮。神前での「二礼二拍手一礼」の参拝作法を学び、初めてのおみくじも体験した。夕暮れ時には、この日から始まったという桜のライトアップに遭遇。「この光景をどう表現していいかわからない」「言葉が出ないよ」と、幻想的な景色に圧倒される様子が見られた。
すっかり日が暮れた後は、とんかつ店へ。「いただきます」と手を合わせてカツカレーや巨大なカキフライを頬張ると、「とんでもなく美味しいね」「こりゃうまいな」と満面の笑みを浮かべた。帰り際にも店員へ「ごちそうさま！」と元気よく声をかけ、日本の食事マナーを実践した。
動画の終盤、車内でお土産のステッカーやミニカーをプレゼントされると、二人は子どものように喜んだ。「全員の時間は平等に大切だよ！ありがとうね」と最後まで感謝を忘れない親子の姿に、心温まるおもてなしの旅となった。
YouTubeの動画内容
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【FREE RIDE】空港に着いたばかりの外国人の方を車でおもてなししているチャンネルです。 Picking up people from all over the world at the airport and give them a free tour in Tokyo
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