「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の２０日午後２時現在で、ａｂｃ<8783.T>が「買い予想数上昇」で２位となっている。



同社は１６日、フィジカルＡＩロボット事業へ参入すると発表した。中国のフィジカルＡＩ・ヒューマノイドロボット企業であるガルボット社と、日本国内での販売・導入・技術支援を担うビッグハンズ（東京都千代田区）と連携する。単なる機体販売にとどまらず、研究開発、ＰｏＣ（実証実験）、導入支援、保守運用、データ活用までを一体的に捉えた事業モデルの構築を目指すとしており、初期投資としてガルボット社のヒューマノイドロボット「Ｇａｌｂｏｔ Ｇ１」１台を導入し、物流領域及び医療領域におけるＰｏＣを実施する。



また、１７日にはＲＷＡ（リアルワールドアセット）プラットフォーム「ａｂｃ ＲＷＡ」の技術を応用し、シンガポールに拠点を置くワォー社が推進する伝統的な株式などのＲＷＡをオンチェーン化するプロジェクトに対して、技術支援を始めることで最終合意したと発表した。



相次ぐ好材料の発表を受けて同社株価は連騰しており、これが買い予想数の上昇につながっているようだ。



出所：MINKABU PRESS