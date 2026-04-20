凄まじい筋肉美を誇るマッチョすぎるワンちゃんがSNSで大きな注目を集めている。



【写真】トレーニングのおかげでムキムキ、マッチョなワンちゃんに

話題となっているのはペキニーズのコジローくん3歳。お顔を見ると白くてフワフワ、あどけない表情がかわいいが、体格は鍛え上げられた見事な胸板と筋肉でガッシリ。



あまりの肉体美に、お散歩中に出会う人から「犬……？」と疑われることもあるそうだ。この驚異のマッチョボディがいかにして作られたのか、投稿者の飼い主さんに詳しい話を聞いた。



――マッチョになったきっかけは？



飼い主： 小さい頃から走るのが大好きだったので、「わんこマラソン」という大会に出場してみようと思い、トレーニングを始めたのがきっかけです。現在も、毎日欠かさず5キロ走っていますよ！



――「マッチョになっている！」と気づいた時の心境は？



飼い主：毎日一緒に過ごしていると意外と気づかないもので、ある日ふと見た瞬間にその筋肉のつき方に驚かされました。



――マッチョな体型を維持するために、運動以外で気をつけていることはありますか。



飼い主：食生活にもこだわっています。お肉や魚など、良質なタンパク質を摂取するように心がけています。



――筋肉がついたことで、ワンちゃんの性格や様子に変化はありましたか？



飼い主： 本人はトレーニング自体をとても楽しんで走っています。 性格そのものは変わっていないと思いますが、自分の肉体に自信がついたのか、「心なしか胸を張っている」ような気がします（笑）。



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SNSでは「二度見した」「強そうすぎる」「自分の運動不足を反省した」といった声が続出している。飼い主さんの愛情と、本人の走る喜び、さらに徹底した食事管理が生んだ「魅惑のボディ」。目標である「わんこマラソン」で、鍛え上げた脚力を発揮する日が今から待ち遠しい。



（よろず～ニュース特約・米田ゆきほ）