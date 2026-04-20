今回は、小4の娘に「勉強しろ」とうるさい夫に、妻が反撃したエピソードを紹介します。

「俺は子どもの頃勉強ができたぞ」と偉そうな夫だけど…

「うちは夫婦共働きですが、家事も育児もほぼ全部私の担当です。ただ最近夫は小4の娘の成績に、やたら口出しするようになりました。『もっと勉強しろよ』と娘に言ってきて、偉そうでモヤモヤしていました。

そんなある日、娘が夫に『じゃあパパは小4の頃、成績良かったの？』と聞いたら、『俺は子どもの頃勉強ができたぞ』『パパは90点以上だったぞ？』と答えたんです。

でも正直、夫の発言は疑わしいなと思いました。義母は以前、『子どもの頃は全然勉強しなかったわ』と言ってきましたし……。そこで私は夫に反撃するため、義母に夫の子どもの頃の成績を聞いてみたんです。すると、90点なんてとっていなかったことが分かりました」（体験者：30代女性・会社員／回答時期：2025年12月）

▽ 普段ろくに育児をしないのに、勉強についてだけ口出しされたらモヤモヤしますよね。それにしても、夫には適当なことを言わないでほしいですね……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。