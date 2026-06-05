「今も足の指が曲がっているんですよ」――20代の山本智美さんは、父の仕事がうまくいかず幼少期から生活保護を受けていた。自らの家庭事情を察し、靴が小さくなっても「買って」と言い出せず、今でも後遺症ともいうべき影響が残っているという。【写真】この記事の画像を見るそんな山本さんを悩ませ続けてきた父とは、どんな人物なのか。貧困家庭の子どもとその支援に焦点を当てた書籍『大人は気づいてくれない 貧困脱出への