スシローで「崩壊：スターレイル」コラボが4月27日から開催。コラボすし、グッズなど販売
あきんどスシローは、4月27日から5月31日にかけてスシローにて「崩壊：スターレイル」とのコラボを実施する。
コラボでは、4月27日からコラボ限定ピック第1弾（手配総数927,000枚）、5月15日からコラボ限定ピック第2弾（手配総数774,000枚）を配布。それぞれランダムで4種＋シークレット1種となっている。裏面には「キメラ」が描かれており、こちらも第1弾、第2弾でそれぞれ5種をラインナップする。
第1弾：4月27日から
第2弾：5月15日から
マーラー風サーモン 揚げネギ添え
レモンステーキ風にぎり
大えび
うなぎの蒲焼き
大つぶ貝
「天然インド鮪6貫盛り」を注文した場合、コラボ限定カードを進呈する。4月27日からの第1弾（手配総数207,000枚）、5月15日からの第2弾（手配総数136,000枚）に分かれ、それぞれランダムで5種（シークレット1種を含む）を進呈する。
カード裏面には抽選用QRコードとシリアルコードが記載されている。これを使って応募した来店者から抽選で100人にアクリルスタンド2種セットを進呈する。
天然インド鮪6貫盛り
第1弾：4月27日から
第2弾：5月15日から
この他、新宿西口店、千葉中央店、難波アムザ店、大野城大城店で「スペシャルコラボ店舗」を展開。コラボ限定ステッカー、しおり、すし皿が付属するメニューも展開する。【コラボ限定ステッカー】
第1弾：4月27日から
第2弾：5月15日から
わらび餅と大学芋
白桃とヨーグルトのアイスケーキ
コーヒーゼリーほろにが仕立て【コラボ限定しおり】
第1弾：4月27日から
第2弾：5月15日から
フライドポテト【コラボ限定すし皿】
第1弾：4月27日から
第2弾：5月15日から
コラボ対象ドリンク
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