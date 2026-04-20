【スシロー×崩壊：スターレイル】 4月27日～5月31日 開催予定 5月12日、13日は一斉休業

あきんどスシローは、4月27日から5月31日にかけてスシローにて「崩壊：スターレイル」とのコラボを実施する。

コラボでは、4月27日からコラボ限定ピック第1弾（手配総数927,000枚）、5月15日からコラボ限定ピック第2弾（手配総数774,000枚）を配布。それぞれランダムで4種＋シークレット1種となっている。裏面には「キメラ」が描かれており、こちらも第1弾、第2弾でそれぞれ5種をラインナップする。

第1弾：4月27日から

第2弾：5月15日から

マーラー風サーモン 揚げネギ添え

レモンステーキ風にぎり

大えび

うなぎの蒲焼き

大つぶ貝

「天然インド鮪6貫盛り」を注文した場合、コラボ限定カードを進呈する。4月27日からの第1弾（手配総数207,000枚）、5月15日からの第2弾（手配総数136,000枚）に分かれ、それぞれランダムで5種（シークレット1種を含む）を進呈する。

カード裏面には抽選用QRコードとシリアルコードが記載されている。これを使って応募した来店者から抽選で100人にアクリルスタンド2種セットを進呈する。

天然インド鮪6貫盛り

第1弾：4月27日から

第2弾：5月15日から

この他、新宿西口店、千葉中央店、難波アムザ店、大野城大城店で「スペシャルコラボ店舗」を展開。コラボ限定ステッカー、しおり、すし皿が付属するメニューも展開する。

【コラボ限定ステッカー】

第1弾：4月27日から

第2弾：5月15日から

わらび餅と大学芋

白桃とヨーグルトのアイスケーキ

コーヒーゼリーほろにが仕立て

【コラボ限定しおり】

第1弾：4月27日から

第2弾：5月15日から

フライドポテト

【コラボ限定すし皿】

第1弾：4月27日から

第2弾：5月15日から

コラボ対象ドリンク

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