料理研究家のリュウジ氏（39）が20日、Xを更新。自身に対してのアンチにエールを送った。

一般アカウントが「うちの旦那はリュウジさんのことめちゃめちゃ嫌いで（料理は良いっていってるw）、私は逆にリュウジさんの物言いや性格も含めて好きなんですよねえ あのくらいぶっちゃけてるほうが人間らしくていいなって思ってしまう 逆に彼が忖度をしはじめたら終わりだと思ってるのでそのままでいてほしい」とポスト。

リュウジ氏は当該投稿を引用し「僕は自分のアンチ研究家でもあるのでわかるんですが僕のことを嫌いな人は『そこそこ有名人の癖に自分の影響力を弁えずに好きに発言する』所が許せないんだと思います」とアンチ像を推察。

「みんな会社や今の立場を考えて我慢したり周りに合わせて行動してるわけですから当然です つまり、日々頑張ってる人が多いんです。是非『そのままでいてください』と伝えてください」とつづった。

さらに別の投稿で「ちなみに僕はサラリーマンの時に僕みたいな下積みも資格もなく努力もせずぽっと出で売れたヤツが異常に嫌いでしたので『実力もないのに声が大きいだけで有名になりやがって早く消えろカス』と思っていたと思います。めっちゃわかる」と補足した。