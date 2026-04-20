『リコリコ』錦木千束に激似！コスプレイヤーに大反響「金髪ショートが似合う」「すごい完成度」
コスプレイヤーの篠崎こころが19日、自身のXを更新し、アニメ『リコリス・リコイル』の錦木千束のコスプレ写真を投稿すると、ネット上で「そっくりじゃん！」などと話題になっている。
【写真】激似！超ミニスカ制服 『リコリコ』錦木千束コスプレ姿の篠崎こころ
『リコリコ』関係のイベントに出演した篠崎は「たくさんの方に撮影して頂けて
とても嬉しかったです すてきなお写真もいっぱい感謝」と満足。
「プライベートでもコスプレしていた大好きな作品の リコリコ ニューギンさんのイベントでお仕事でもすることができて幸せ」とし、同じコスプレイヤーの伊織もえとの2ショット写真を投稿。篠崎は錦木千束、伊織は井ノ上たきなのコスプレ姿を披露している。
これにネット上では「元々金髪なので千束コスプレ違和感無しでグッジョブです」「ニューギンからこころちゃんが千束コス担当の発表あった時に絶対似合うというかそのまま千束が千束着てくるじゃん！って思ってたけど予想通りでイメージそのままピッタリでした」「まんま千束でびっくり さすが金髪ショートが似合う」「すごい完成度 画面から飛び出してきたくらい似てる」などの声が出ている。
バツグンの美貌とスタイル、そしてあふれ出てしまう多数の才能で、さまざまなジャンルで活躍する篠崎。ラジオやバラエティー番組にも出演し、身長152・B80・W57・H82センチのプロポーションを生かしてグラビアでも人気を集めている。
【写真】激似！超ミニスカ制服 『リコリコ』錦木千束コスプレ姿の篠崎こころ
『リコリコ』関係のイベントに出演した篠崎は「たくさんの方に撮影して頂けて
とても嬉しかったです すてきなお写真もいっぱい感謝」と満足。
「プライベートでもコスプレしていた大好きな作品の リコリコ ニューギンさんのイベントでお仕事でもすることができて幸せ」とし、同じコスプレイヤーの伊織もえとの2ショット写真を投稿。篠崎は錦木千束、伊織は井ノ上たきなのコスプレ姿を披露している。
バツグンの美貌とスタイル、そしてあふれ出てしまう多数の才能で、さまざまなジャンルで活躍する篠崎。ラジオやバラエティー番組にも出演し、身長152・B80・W57・H82センチのプロポーションを生かしてグラビアでも人気を集めている。
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