“恥じらいバニーガール”ときちゃん、衝撃の“スカーフブラ”
“恥ずかしがるバニーガール動画”が大バズり、以降グラビア界を沸かせ続ける人気TikToker・ときちゃんが、20日発売の『週刊プレイボーイ』18号（集英社）のグラビア登場する。
【写真】ときちゃん、衝撃カット
ときちゃんは、“恥ずかしがるバニーガール動画”が大きな話題となり一躍注目を集めたTikToker。2023年のグラビアデビュー以降、各誌デジタル写真集が軒並みヒットし、SNSフォロワー100万人超のインフルエンサーとして存在感を確立している。2nd写真集『ときちゃんネイキッド！』（扶桑社）や、続編となるオールアザー電子版『ときちゃんリミテッド！』も好調なセールスを記録している。
今回も、肉感的ボディをきわどく披露。白レースのスカーフでバストを隠したカットなどに挑戦している。
同号の表紙＆巻頭グラビア＆DVDは十味、そのほか豊田ルナ、石田千穂、逢田珠里依、奥津マリリ、杉井みぃが登場する。
【写真】ときちゃん、衝撃カット
ときちゃんは、“恥ずかしがるバニーガール動画”が大きな話題となり一躍注目を集めたTikToker。2023年のグラビアデビュー以降、各誌デジタル写真集が軒並みヒットし、SNSフォロワー100万人超のインフルエンサーとして存在感を確立している。2nd写真集『ときちゃんネイキッド！』（扶桑社）や、続編となるオールアザー電子版『ときちゃんリミテッド！』も好調なセールスを記録している。
今回も、肉感的ボディをきわどく披露。白レースのスカーフでバストを隠したカットなどに挑戦している。
同号の表紙＆巻頭グラビア＆DVDは十味、そのほか豊田ルナ、石田千穂、逢田珠里依、奥津マリリ、杉井みぃが登場する。