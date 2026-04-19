放送日時：2026年4月19日（日）22:00

ゲスト：夏木マリ

私の中の、もうひとりのワタシ。：ダメダメでお茶目なワタシ

ゲストは女性が憧れるカッコいい俳優、夏木マリさん。

芸能生活53年を迎えた今もなお、第一線で活躍し続ける夏木さんの素顔を紐解くと実は抜けている“チャーミングな一面”が明らかに。

今回は夏木マリさんの素顔を知る方に徹底取材！

「いきものがかり」の水野良樹さんからは芸能界の大御所でありながら、気さくに話しかけやすい雰囲気を作る夏木さんを“存在が重いのに軽い 軽いのに重い”と表現。

さらに親友の世界的ウィッグメイカー・柳瀬高光さんは、59歳で結婚したパーカッショニストの夫・斉藤ノヴさんとの超ラブラブな夫婦生活を暴露！

「出会ったのが遅いから、時間がないのよ」と笑顔で語る夏木さんは、高校生のような話題で盛り上がりながら、できるだけ二人で一緒に時間を過ごしていることを告白。

さらに、美を保つため行っている自宅でのモーニングルーティン映像をTV初公開！

いつもおしゃれな夏木さんですが、実はZARAのセール品を愛用していることも明かしました。

最後に盟友、スタジオジブリ鈴木敏夫プロデューサーが特別出演！

夏木さんが人生の転換点と語る、2001年公開の映画「千と千尋の神隠し」…湯婆婆役に抜擢した秘話を、25年越しに初告白。

●●が推薦し、宮粼駿さんが納得した選考過程を明かしてくださいました。

カッコいい女性になる為に今も進化し続ける夏木マリさんのもうひとりのワタシに迫りました。