未発表な次期フォルダブルスマホ「motorola razr 70」と「motorola razr 70 ultra」が中国の認証を通過！外観や主な仕様が判明
|未発表な次期フォルダブルスマホ「motorola razr 70」と「motorola razr 70 ultra」の主な仕様が判明！発表も近いか
既報通り、Lenovo Group傘下のMotorola Mobility（以下、Motorola）の縦開き型フォルダブルスマートフォン（スマホ）の次期モデルと見られる「motorola razr 70（型番：XT2657-*）」およびその上位機「motorola razr 70 ultra（型番：XT2655-*）」がアラブ首長国連邦（UAE）の電気通信・デジタル政府規制局（Telecommunications and Digital Government Regulatory Authority：TDRA）などの複数の認証を取得しています。
登録日および登録番号はmotorola razr 70が2026年3月4日（水）付および「02-B478-260633」、motorola razr 70 ultraが2026年4月14日（火）付および「02-B478-260939」で、それぞれ主な仕様が掲載されているほか、motorola razr 70については外観も公開されており、少なくともピンク系のカラーバリエーションがラインナップされるようです。
motorola razr 70のTENNAにおける登録情報
motorola razr 70およびmotorola razr 70 ultraはともにMotorolaが展開するフォルダブルスマホのmotorola razrの次機種と見られており、日本でも昨年に発売された「motorola razr 60」および「motorola razr 60 ultra」の後継機種となると思われ、フォルダブルスマホには主に閉じた状態では普通のスマホサイズで開くとタブレットサイズになるような“横開き型”と開くと普通のスマホサイズで閉じるとコンパクトで持ちやすくなるという“縦開き型”がありますが、両機種ともにそれぞれ縦開き型となっています。
現時点では未発表なので詳細は不明ですが、チップセット（SoC）は既存のmotorola razr 60はMediaTek製「Dimensity 7400X」、motorola razr 60 ultraはQualcomm製「Snapragon 8 Elite Mobile Platform」（以下、Snapragon 8 Elite）となっているため、motorola razr 70およびmotorola razr 70 ultraもそれに近い性能のSoCを採用すると考えらえ、motorola razr 70がDimensity 7000シリーズなど、motorola razr 70 ultraがSnapdragon 8シリーズなどとなると予想されます。
motorola razr 70の外観
一方、今回判明したTENNAにおける情報ではmotorola razr 70のCPUが最大2.75GHz、motorola razr 70 ultraのCPUが3.53〜4.32GHzとなっており、motorola razr 70は発表されているチップセット（SoC）では該当しそうなものはないものの、恐らくDimensity 7400Xの後継となる「Dimensity 7500X」となりそうで、逆にmotorola razr 70 ultraはmotorola razr 60 ultraから据え置きとなるSnapragon 8 Elite Mobile Platformになるようです。
|機種
|motorola razr
70 ultra
|motorola razr
60 ultra
|motorola razr
70
|motorola razr
60
|型番
|XT2655-*
|XT2551-*
|XT2657-*
|XT2553-*
|大きさ
|171.4×73.9×7.2mm
|171.48×73.99×7.29mm
|171.3×73.9×7.2mm
|171.3×73.99×7.25mm
|重さ
|199g
|199g
|188g
|188g
|メインディスプレイ
|6.9インチOLED
1224×2992ドット
|6.96インチOLED
1224×2992ドット
|6.9インチOLED
1080×2640ドット
|6.9インチOLED
1224×2992ドット
|カバーディスプレイ
|4インチOLED
1080×1272ドット
|4インチOLED
1080×1272ドット
|3.63インチOLED
1056×1066ドット
|3.63インチOLED
1056×1066ドット
|SoC
|Snapdragon 8 Elite
|Snapdragon 8 Elite
|Dimensity 8500X?
|Dimensity 7400X
|CPU
|最大4.32GHzオクタコア
|最大4.32GHzオクタコア
|最大2.75GHzオクタコア
|最大2.6GHzオクタコア
|アウトカメラ
|50MP（広角）
50MP（超広角）
|50MP（広角）
50MP（超広角）
|50MP（広角）
50MP（超広角）
|50MP（広角）
50MP（超広角）
|インカメラ
|50MP（広角）
|50MP（広角）
|32MP（広角）
|32MP（広角）
|電池容量
（定格）
|4700mAh
（4540mAh）
|4700mAh
（4540mAh）
|4500mAh
（4275mAh）
|4500mAh
（4275mAh）
motorola razr 70 ultraのTENNAにおける登録情報
motorola razr 70 ultraのCADベースにおける外観予想
記事執筆：memn0ck
