21打数10安打の打率.476、5本塁打

【MLB】ロッキーズ 4ー3 ドジャース（日本時間19日・デンバー）

ドジャースのダルトン・ラッシング捕手は18日（日本時間19日）、敵地で行われたロッキーズ戦に「7番・捕手」で先発出場。2回の第1打席で今季5号ソロを放った。出場機会が限られながらも、ここまで21打数10安打の打率.476、5本塁打と覚醒。「これで控えっておかしいだろ」と米ファンも驚いている。

ラッシングは2-1の1点リードの2回、カウント1-1から右腕フェルトナーのカーブをすくい上げた。角度43度の飛球はそのまま右翼席へ着弾。貴重な追加点をチームにもたらした。

ドジャースの有望株として将来が期待され、昨年にメジャーデビューした25歳。1年目は洗礼を味わったが、今季は開幕から好調を維持している。わずか21打数で5本塁打を放ち、チームでは大谷翔平投手とアンディ・パヘス外野手に並ぶトップタイだ。

もっとも、ラッシングがスタメンマスクを被るのは主にウィル・スミスの休養日などに限られる。3度のオールスター選出を誇り、10年1億4000万ドル（約221億円）の大型契約を結ぶスミスがいるため、これだけの打力をもってしても正捕手でないのは、名門ゆえの“嬉しい悩み”と言えるだろう。

当然、頭を抱えるファンも多く、「球界最高の捕手がドジャースの控え？」「控えなのに他球団の正捕手の大半よりも本塁打を打ってる涙」「もっと打席を与えるべき」「これは論争が起こるぞ」「ウチに来てほしい」「一体どうなってるんだ！」と、ラッシングの出場を望む声が多数寄せられている。（Full-Count編集部）