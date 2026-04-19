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【しないこと7選】「あったら便利そう」はNG！スタイリストが教える洋服を増やさないルール

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「スタイリスト黒田茜のファッションch」が、「【40代50代】洋服を増やさないために、しないこと7選！48歳スタイリストが実践していること」と題した動画を公開しました。本動画では、ファッション業界歴25年以上の黒田茜さんが、40代・50代の大人が不要な洋服を増やしすぎないための具体的なマインドセットを7つのポイントに分けて解説しています。



動画の冒頭で黒田さんは、大人が洋服を増やさないためには「心地よく自分に似合うものを適量持って過ごせる方がストレスなく過ごせる」と語り、まずは不要なものを増やさないことの重要性を提案しています。1つ目のポイントとして挙げたのは「今年よくきたら、来年用にと前持って買うをやめる」こと。来年はライフスタイルや気分が変わる可能性があるため、先回りして買うことを控えるようアドバイスしました。



続いて、「『あったら、便利そうだから買う』をやめる」や、「『SNSでバズっているから』買うはやめる」といった具体的な買い物時の注意点を説明。「なんとなくバズってるから買ってみようみたいな感じでノリで買うみたいなのはしない」と語り、自分の体型や好みに本当に合うかを吟味する必要性を強調しました。さらに、季節の変わり目に明確な目的を持たずに買い物へ行くことや、送料無料にするためにもう1着カゴに入れることも避けるべきだとしています。



後半では、クローゼットの整理において「痩せたら着る」という理由でサイズの合わない服を残すことや、「汚れてもいい服」という名目で着古した服を何着も保管しておく習慣を見直すよう促しました。これらの7つのルールを取り入れることで、自分に本当に必要なアイテムだけが揃った、すっきりとしたクローゼットを目指せそうです。次回の買い物の際や、衣替えのシーズンに役立ててみてはいかがでしょうか。