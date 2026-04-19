“謎解きクリエイター”として知られるタレントの松丸亮吾が、4月15日に自身のX（旧ツイッター）を更新。《ぜひみんなにも見ていただきたい》と興奮気味に写真を投稿しており、その内容がネット上で大きな話題になっている。

【写真】「受注販売して」ファン垂涎、超激レアな“モンスターボール”仕様の限定球

「モンスターボール仕様」の特別な始球式ボール

松丸は、4月3日に東京ドームで行われた巨人対DeNA戦のファーストピッチに登場。

この日は、ポケモン30周年を記念してプロ野球12球団と行う特別企画『ポケモンベースボールフェスタ 2026 〜30年の想いをボールに込めて〜』が開催されており、ファーストピッチもこのイベントの一環だった。

「松丸さんのほかにも、高橋ひかるさん、あばれる君も登場。この3人はテレビ東京系のバラエティー番組『ポケモンとどこいく!?』でMCを務めるほどの“ポケモン大好きタレント”として知られています。3人が投げたのは、モンスターボールに見立てた野球ボール。どうやらこれは、イベントのために作られた特別なボールだったようです」（スポーツ紙記者）

ファーストピッチで投げた特別なボールの写真をXに投稿した松丸。

《ポケモン12球団コラボの始球式で投げたボール、モンスターボール仕様でめっちゃ良かったのでぜひみんなにも見ていただきたい… エモい…！！》

と感動のコメントも添えていた。

販売について株式会社ポケモンに聞いた

この投稿に対して、ネット上では「商品化希望！ 期間限定でもいいから球場で売ろうよ！」「貴重なボールですね。受注販売してくれないかな〜と思ってます」「こんな感じのデザインだったんだ。めちゃくちゃかわいいし、欲しい！」「ファンはこういうアイテムを望んでるんだよなあ。時間かかってもいいから作ってもらいたい」など、販売を求める声が多数上がっている。

「各球団とポケモンのコラボグッズは販売されていますが、タオルやベースボールシャツ、キーホルダー、ペンライトなどで、野球ボールは今のところ非売品のようです。

ちなみに、モンスターボールのデザインが施された“サッカーボール”は、ポケモン公式ですでに販売されています。種類も豊富で、マスターボールを含む全4種類。価格も税込で2,750円とお手頃ですよ」（スポーツ専門誌ライター）

ファンから商品化を熱望されている、モンスターボールデザインの野球ボール。今後、販売の予定はないのだろうか。株式会社ポケモンに問い合わせたところ、

「試合演出における特別な演出の一貫ですので、販売予定はございません。ポケモンベースボールフェスタ2026は、今年のプロ野球シーズンを通して実施されますので、引き続き、ご注目いただければ幸いです」

とのことだった。

現状は手に入れる機会のない、超レアな“モンスターボール”。とはいえ、さらなる反響が届けば、商品化も夢ではないかも……!?