【ベルギーリーグ】ウェステロー1−2ゲンク（日本時間4月19日／ヘット・カイピー）

【映像】伊東純也“ベッカム級”ロングキック

日本代表MFが極上のアシストを記録した。ゲンクの伊東純也が繰り出した約40mのサイドチェンジを受けた選手がゴラッソを決めると、ファンも驚きの声を挙げている。

ベルギーリーグのレギュラーシーズンで7位となったゲンクは、7位〜12位が参加するプレーオフ2を戦っている。伊東が所属するゲンクは日本時間4月19日、1位に与えられるUEFAカンファレンスリーグ出場権をかけて第3節でアウェイでウェステローと対戦した。

前半ゴールレスと接戦の中、後半に試合を動かしたのが日本代表MFだった。67分、自陣左でMFブライアン・ヘイネンがボールを奪取すると、そのボールを拾った伊東が右足で左方向にトラップ。その次の瞬間、圧巻のプレーを見せる。大きく引いた左足を振り抜くと、40mほど先のターゲットを目掛けて美しい弧を描くボールを送り届けた。これをワンバウンドで受け取ったDFザカリア・エルウアディがそのままドリブルで斜め左へと持ち運び、右に切り返してペナルティエリア内で右足一閃。強烈なシュートを突き刺した。

この先制点には伊東の今季3つ目のアシストがつき、日本代表MFが文字通り試合を動かすプレーを披露。これにはファンもSNSでリアクションを寄せ、「左足で極上のロングフィード」「針の穴を通すロングフィード」「純也ナイスアシスト」「純也のサイドチェンジ&アシスト」「純也さん、サイドチェンジいつ見てもきれい」「サイドチェンジもスーパーナイスだった」「超ロングレンジのアシスト」「伊東純也さん本当にベッカムみたいなロングパス」「あの距離と精度のロングフィードを左足で通せるのはかなり大きい」と、まるで元イングランド代表のレジェンド、デイヴィッド・ベッカムを彷彿とさせる美しいキックの技術やアシストへの歓喜と熱狂の声であふれ返っていた。

なお、ゲンクはその3分後、FWアーロン・ビバウトのゴールで追加点を奪うと、76分にウェステローに1点を返されたものの2―1で勝利。伊東もフル出場で攻守において貢献し、チームはプレーオフ2の3試合で2勝1分の首位を堅持し、好調を維持している。

（ABEMA de DAZN／ベルギーリーグ）