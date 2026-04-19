＜速報＞国内女子の最終組がティオフ 鈴木愛、盒矯眠擇箸發縫僉屡進
＜KKT杯バンテリンレディス 最終日◇19日◇熊本空港カントリークラブ（熊本県）◇6596ヤード・パー72＞国内女子ツアーの最終ラウンドが進行している。トータル10アンダーで首位タイの鈴木愛、盒矯眠擇2人とトータル6アンダー・3位タイにつける木戸愛の最終組が午前9時にティオフを迎えた。
【写真】鈴木愛のオリジナルアパレル「own is ROSE」 今日は青×黒！
通算23勝目を目指す鈴木愛、2戦前の「ヤマハレディース葛城」を制して今季2勝目を狙う盒矯眠擇呂箸發2オン2パットのパー。2012年の「サマンサタバサレディース」以来、通算2勝目がかかる木戸愛は5メートルほどのパーパットが残ったが、ジャストタッチで沈めて2番に向かった。最終組の1つ前で回る堀琴音は1番でバーディを奪い、トータル7アンダーで追いかける。同じく1つ前の渡邉彩香はパー、初優勝を狙う山路晶はボギー発進で、仲村果乃と並びトータル5アンダーとしている。。大会連覇がかかる佐久間朱莉は、3ホールを終えて1つ伸ばしてトータル4アンダー。菅楓華らと並んで8位タイで上位陣を追いかける。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
＜随時更新＞国内女子 リーダーボード
大会最終日の組み合わせ＆スタート時間
鈴木愛が17年ぶりツアー最少記録更新の18パット 大会記録「63」もマークし通算23勝目に王手
仲村果乃の正面にあるスティックの意味は？ 飛距離不足に悩む人必見「左に体重移動できる練習です」【大西翔太のHOTSHOT】
＜LIVE＞日本勢は？ 米女子LA大会3日目スコア速報
【写真】鈴木愛のオリジナルアパレル「own is ROSE」 今日は青×黒！
通算23勝目を目指す鈴木愛、2戦前の「ヤマハレディース葛城」を制して今季2勝目を狙う盒矯眠擇呂箸發2オン2パットのパー。2012年の「サマンサタバサレディース」以来、通算2勝目がかかる木戸愛は5メートルほどのパーパットが残ったが、ジャストタッチで沈めて2番に向かった。最終組の1つ前で回る堀琴音は1番でバーディを奪い、トータル7アンダーで追いかける。同じく1つ前の渡邉彩香はパー、初優勝を狙う山路晶はボギー発進で、仲村果乃と並びトータル5アンダーとしている。。大会連覇がかかる佐久間朱莉は、3ホールを終えて1つ伸ばしてトータル4アンダー。菅楓華らと並んで8位タイで上位陣を追いかける。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
＜随時更新＞国内女子 リーダーボード
大会最終日の組み合わせ＆スタート時間
鈴木愛が17年ぶりツアー最少記録更新の18パット 大会記録「63」もマークし通算23勝目に王手
仲村果乃の正面にあるスティックの意味は？ 飛距離不足に悩む人必見「左に体重移動できる練習です」【大西翔太のHOTSHOT】
＜LIVE＞日本勢は？ 米女子LA大会3日目スコア速報